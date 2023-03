The Mandalorian 3 potrebbe rivelare le sorti dell’Impero, un dettaglio che da tempo i fan del franchise di Star Wars aspettano di conoscere. Dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, con la sconfitta di Palpatine, i ribelli sono riusciti a creare la Nuova Repubblica, ma i resti dell’Impero non sono stati completamente smantellati. Pur avviando un progetto di recupero di elementi ‘redenti’ dell’Impero con il programma Amnistia, non si può ignorare come parte del precedente ordine imperiale sia sopravvissuto, come visto sin dalla prima stagione di The Mandalorian. In attesa di scoprire come queste sacche di resistenza siano sopravvissute, arrivando magari a comporre il Primo Ordine visto in Il Risveglio della Forza, la terza puntata di The Mandalorian 3 potrebbe aver rivelato le sorti dell’Impero, o meglio una sua potenziale modalità di sopravvivenza.

Il terzo episodio di The Mandalorian 3 suggerisce che l’Impero sia nascosto su Mandalore?

A sollevare un importante quesito in tal senso è il terzo episodio della terza stagione della serie di Disney+, in cui Din Djarin e Bo-Katan affrontano squadre di veivoli imperiali. I due mandaloriani sono reduci dal rituale con cui il Mando ha espiato le sue colpe, una cerimonia avvenuta nelle miniere di Mandalore, il mondo natale dei mandaloriani considerato tossico e inabitabile dopo la Notte delle Mille Lacrime. Con questo nome è noto il bombardamento orbitale con cui l’Impero sterilizzò Mandalore, causando la diaspora dei mandaloriani, vetrificando la superficie del pianeta e trasformandolo, secondo quando detto, in una landa velenosa e inospitale.

Stupisce quindi vedere come, dopo che Din e Bo-Katan hanno completato il rituale, le loro navi siano immediatamente attaccate da una nutrita squadriglia di TIE Interceptor. Secondo il Canon, questi caccia imperiali monoposto non sono dotati di un motore iperspaziale, ma sono solitamente trasportati da appositi navi di appoggio oppure sono assegnati a guarnigioni planetarie. La presenza di questi caccia e l’assenza di astronavi di trasporto in orbita porta quindi a supporre che questi caccia fossero già dislocati su Mandalore. Ma come mai erano presenti su un mondo ritenuto inospitale?

Probabilmente, delle forze imperiali sono nascoste proprio su Mandalore. La teoria potrebbe essere compatibile con quanto scoperto in queste prime puntate di The Mandalorian 3, dove viene svelato che il pianeta è in realtà abitabile, per quanto orrendamente devastato. Una nome simile, tuttavia, lo avrebbe reso il nascondiglio ideale per una forza militare in cerca di un rifugio sicuro, che potrebbe aver visto in questa pericolosa e letale connotazione del mondo natale dei mandaloriani un promettente nascondiglio.

Questa presenza imperiale potrebbe anche essere centrale nello svelare come Moff Gideon sia entrato in possesso della Darksaber, andando a svelare un altro mistero legato alla leggendaria arma mandaloriana.

