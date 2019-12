In Thor: Love and Thunder, Loki potrebbe avere un nuovo volto

Nuove indiscrezioni arrivano in merito al nuovo film della Marvel, Thor: Love and Thunder. Infatti sembrerebbe che, secondo alcune voci di corridoio il personaggio di Loki potrebbe essere non interpretato dall’ormai famosissimo Tom Hiddleston. Alcune delle indiscrezioni che stanno prendendo piede in questi giorni ipotizzano che nel nuovo cinecomic – del quale Chris Hemsworth continuerà ad esserne la star – dovrebbe fare l’apparizione il fratello del personaggio interpretato da quest’ultimo in una versione mai vista prima.

Ricordiamo che la nuova serie televisiva dedicata a Loki andrà in onda sulla nuova piattaforma streaming Disney+ e come molti sapranno – nelle ore scorse – è stato annunciato dall’attore Tom Hiddelston che nel mese di gennaio inizieranno le riprese. Ebbene, proprio in questo show i molti fan dell’Universo Cinematografico Marvel assisteranno ad un cambiamento del personaggio interpretato – appunto – da Hiddelston. Quasi certamente l’attore che da sempre interpreta Loki dovrebbe fare la sua apparizione – seppur breve – nello show che verrà diretto dal regista Taika Waititi. Però il personaggio interpretato da Tom Hiddelston molto probabilmente, successivamente, avrà un altro volto.

Di conseguenza è inevitabile pensare che quello in arrivo potrebbe essere l’ultimo cinecomic a cui parteciperà la star britannica. In ogni caso, non è ancora ben chiaro in che modo gli sceneggiatori decideranno di far evolvere le vicende. Dunque, per scoprirlo non ci resta che attendere l’uscita nelle sale cinematografiche di Thor: Love and Thunder prevista per il 5 novembre del 2021, negli Stati Uniti. Ricordiamo che insieme a Chris Hemsworth, nel cast ci saranno anche Tessa Thompson e Natalie Portman che interpreterà Jane Forster.