La presenza di Natalie Portman nel ruolo Jane Foster in Thor: Love and Thunder non è solo l’occasione di veder nuovamente l’attrice vestire i panni di Jane Foster, ma potrebbe anche esser l’occasione per affrontare uno dei momenti più intensi della vita fumettistica del personaggio. Non è un caso che i fan si siano chiesti se la sua presenza in Thor: Love and Thunder affronterà la malattia di Jane Foster, elemento centrale nella run de La Potente Thor.

In Thor: Love and Thunder vedremo la malattia di Jane Foster?

Nei comics Marvel, dopo che Thor era divenuto indegno di brandire Mjolnir, il martello del Dio del Tuono aveva ritenuto degna Jane Foster, che accettò di indossare i panni della Potente Thor. Questo nonostante uno dei poteri di Mjolnir, la distruzione di qualunque tossina nel corpo del suo possessore, eliminasse anche la chemioterapia che Jane stava sostenendo per curarsi dal cancro. Scelta eroica che condusse però alla morte di Jane, che si sacrificò pur di dar al mondo un Thor in cui credere.

teaser trailer italiano di Thor: Love and Thunder

Questo elemento del personaggio è uno dei tratti moderni e più emozionanti, che i fan sperano di rivedere anche in Thor: Love and Thunder, in uscita il prossimo 6 luglio. Parlando di questo aspetto con Variety, Natalie Portman e Taika Waititi, regista del film, non si sono sbottonati sull’argomento, ma alcune loro dichiarazioni sembrano indicare quanto questo aspetto eroico di Jane Foster sia stato centrale nella sua caratterizzazione sul grande schermo.

In merito al cancro di Jane Foster, la Portman ha mantenuto il massimo riserbo, limitandosi a portare l’attenzione sulla dualità che si instaura con Thor, due diversi eroi che affrontano diversamente il proprio ruolo. La Portman aveva interpretato Jane Foster nei primi due film dedicati al Dio del Tuono, Thor e Thor: The Dark World, ma non era stata nuovamente impiegata per Thor: Ragnarok. Il suo ritorno è stato fortemente voluto da Waititi, convinto che le precedenti apparizioni di Jane non avessero reso onore all’importanza del personaggio. Ed è stato proprio il regista a lasciare trapelare qualche dettaglio in più in merito all’eventuale presenza del cancro di Jane Foster in Thor: Love and Thunder:

Parte del motivo per cui Natalie ha voluto interpretare questo personaggio è che affronta un dilemma nei fumetti, dove deve compiere scelte importanti e che abbiamo pensato fossero davvero interessanti.

