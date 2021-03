In UK, le nuove 50 sterline celebrano Alan Turing

La Banca d’Inghilterra ha rivelato il progetto per la nuova banconota da 50 sterline del Regno Unito, dedicata al matematico e crittografo Alan Turing.

Il personaggio di Turing è stato selezionato nel luglio 2019 come riconoscimento del suo lavoro rivoluzionario in matematica e informatica, nonché per il suo ruolo nel decifrare il codice Enigma utilizzato dalla Germania nella seconda guerra mondiale.

La banconota entrerà in circolazione a partire dal 23 giugno di quest’anno e avrà impressa su di sè una serie di immagini legate alla vita e all’eredità di Turing: alcuni disegni tecnici per la “bomba”, un dispositivo di decrittazione utilizzato durante la seconda guerra mondiale; una stringa di nastro con il compleanno di Turing reso in binario (23 giugno 1912); una lamina di sicurezza verde e oro simile a un microchip; una tabella e formule matematiche tratte da uno dei documenti più famosi di Turing.

Oltre a onorare i suoi risultati scientifici, Turing è stato anche selezionato per comparire sulla banconota in riconoscimento della sua persecuzione da parte del governo britannico per l’omosessualità. Lo scienziato era apertamente gay, ma nel 1952 fu arrestato e accusato di “grave indecenza” per atti omosessuali, che erano illegali in Inghilterra e Galles fino al 1967. Nonostante le modifiche alla legge, il perseguimento di atti omosessuali continuò nel Regno Unito anche per decenni a venire.

Turing non ha mai negato le accuse ed è stato condannato alla castrazione chimica. Morì avvelenato due anni dopo, all’età di 41 anni, dopo aver mangiato una mela. Gli storici non sono ancora sicuri se si trattasse di un avvelenamento volontario o incidentale.

Turing e decine di migliaia di altri uomini condannati per gli stessi reati sono stati graziati in maniera postuma nel 2017, a seguito di una campagna durata 10 anni e guidata dall’ex parlamentare John Leech, che ha detto che il trattamento nei confronti dello scienziato è stato di imbarazzo nazionale e un esempio del peggio della società, aggiungendo che sceglierlo per apparire sulla banconota da 50 sterline avrebbe portato almeno la sua vita e le sue opere all’attenzione del pubblico.