In uscita due nuovi boardgames a tema Warhammer 40.000

Settimana di doppie uscite per la Games Workshop, che proprio in questi giorni si appresta a lanciare due nuovi boardgames ambientati nella tetra oscurità del 41esimo millennio di Warhammer 40.000. Warhammer 40.000: Fireteam e Space Marine Adventures: Doomsday Countdown, vanno infatti ad ingrossare il nutrito gruppo di giochi da tavolo più “tradizionali”, rispetto al canonico wargame, ispirati a questo cupo e affascinante universo tecno fantasy.

Warhammer 40.000: Fireteam si presenta come una sorta di versione semplificata di un altro titolo Games Workshop, ovvero Warhammer 40.000: Kill Team (che potete acquistare a questo link Amazon), gioco di schermaglie tattiche tra piccoli gruppi di personaggi, al posto che combattimenti tra interi eserciti. La scatola base include due differenti squadre, una di Space Marines e un’altra di Necron, gli scenari nei quali utilizzarle, il manuale delle regole, carte e regolamenti per utilizzare anche altre fazioni, che possono essere ovviamente acquistate a parte in seguito e anche le linee guida per trasformare le missioni fornite in una mini campagna, una sorta di vera e propria introduzione al mondo di WH40K.

Space Marine Adventures: Doomsday Countdown invece, è un gioco cooperativo che vede una piccola squadra di Adeptus Astartes impegnata a contrastare dei Cultisti del Chaos, a loro volta impegnati nel far detonare alcuni obbiettivi chiave nelle profondità di una Hive City imperiale, Vanatine Hive. I giocatori esploreranno i tunnel sotto la città, componendoli tramite tessere esagonali, cercando nel frattempo di ostacolare la fazione avversaria e trovare gli ordigni esplosivi prima che sia troppo tardi. Anche in questo caso, verranno forniti gli elementi per unire in una campagna narrativa le missioni disponibili.

Entrambi i giochi, che al momento possono essere acquistati sul sito di Barnes & Noble, verranno senza dubbio arricchiti di nuovi elementi e espansioni già nel prossimo futuro, così da poter utilizzare anche altre delle numerosi fazioni protagoniste del franchise di Warhammer 40.000.