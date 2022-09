Incipit è un gioco da tavolo di narrazione creato da Nicola Palmieri e Mario Palladino, due celebri youtuber italiani noti ai più come Quei Due Sul Server, e pubblicato da Asmodee Italia. In questo gioco filler per due o più giocatori (ma nessuno vieta di giocarlo anche da soli) dai sei anni in su, i partecipanti dovranno collaborare tra loro in partite della durata di 10 – 20 minuti per costruire insieme una storia avvincente, partendo da un incipit prefissato.

Incipit, il gioco

Mettiamo subito una cosa in chiaro, in Incipit non ci sono né vincitori né vinti. L’unico premio che si ottiene partecipando a questo gioco è quello di aver costruito e raccontato una bella storia e di essersi divertiti nel farlo. Un premio non da poco.

In una partita a Incipit, la fase di setup è praticamente inesistente, basterà aprire la scatola del gioco, piazzare i dodici dadi in essa contenuti al centro della superficie di gioco e iniziare a giocare.

Un giocatore scelto a caso darà il via alla partita, scegliendo un incipit tra i cinque proposti nel foglietto pieghevole contenente le regole di gioco, oppure inventandone uno di sana pianata. Per dare un’idea di che genere di incipit il gioco fa utilizzo, riportiamo un paio di quelli presenti nel regolamento, come esempio:

Tanto tempo fa in un regno fatato, il re e la regina diedero alla luce un principe. Il principe aveva però un solo occhio e delle ali nere sulla schiena…

Era una notte buia e tempestosa quando uno spaventoso terremoto squarciò la terra e inghiottì una piccola fattoria…

Se cinque incipit sembrano pochini e soprattutto se si teme di non avere abbastanza inventiva per ideare un inizio di storia efficace, così su due piedi, niente paura! Il titolo è accompagnato da un’app per Android e iOS scaricabile gratuitamente grazie al QR Code presente sul regolamento, che renderà davvero facile l’approccio al gioco, suggerendo centinaia e centinaia di incipit creati e condivisi dalla comunità dei giocatori.

Dopo che il primo giocatore ha scelto o inventato il proprio incipit, il giocatore alla sua destra dovrà scegliere e lanciare un dado. Quindi, utilizzando il risultato ottenuto, dovrà proseguire la storia. I dadi presenti nel gioco, infatti, sono dadi a sei facce un po’ particolari, poiché presentano su ogni faccia un simbolo diverso. I dadi, tutti diversi tra loro, saranno una fonte inesauribile di idee per raccontare storie buffe, fantasiose e finanche terrificanti.

Una volta terminato il segmento di storia del giocatore attivo, il dado lanciato sarà messo da parte e non verrà più utilizzato per la partita in corso. Ora sarà il turno del giocatore alla destra di chi ha appena concluso il proprio turno lanciare il dado e continuare la storia. La partita prosegue in questo modo fino all’esaurimento dei dadi. Il giocatore che dovrà lanciare l’ultimo dado dovrà fornire alla storia una degna conclusione.

Incipit, varianti di gioco

Se Incipit dopo qualche partita potesse sembrare un po’ troppo semplicistico, una serie di differenti modalità di gioco verrà in sicuro aiuto dei giocatori.

Modalità follia : per questa modalità di gioco è necessario fare affidamento sull’app di Ogni giocatore, infatti, durante il proprio turno dovrà lanciare un dado e innescare dall’applicazione la “Macchina della Follia”. Questa genererà un evento casuale che andrà a impattare sul risultato del dado, di cui il giocatore dovrà tenere conto nel raccontare il suo segmento di storia.

: per questa modalità di gioco è necessario fare affidamento sull’app di Ogni giocatore, infatti, durante il proprio turno dovrà lanciare un dado e innescare dall’applicazione la “Macchina della Follia”. Questa genererà un evento casuale che andrà a impattare sul risultato del dado, di cui il giocatore dovrà tenere conto nel raccontare il suo segmento di storia. Il Mucchio Selvaggio : prima di iniziare la partita, i giocatori dovranno scegliere quanti turni questa dovrà durare. Quindi, si dovrà decidere il numero di dadi che ogni giocatore dovrà pescare casualmente durante il proprio turno. Il primo giocatore lancerà dunque il numero prestabilito di dadi contemporaneamente e dovrà comporre la storia utilizzando tutti i simboli risultanti. Alla fine del turno, i dadi non saranno scartati, ma torneranno nel mucchio da cui il prossimo giocatore dovrà scegliere casualmente. La partita prosegue in questo modo fino per il numero prestabilito di turni.



: prima di iniziare la partita, i giocatori dovranno scegliere quanti turni questa dovrà durare. Quindi, si dovrà decidere il numero di dadi che ogni giocatore dovrà pescare casualmente durante il proprio turno. Il primo giocatore lancerà dunque il numero prestabilito di dadi contemporaneamente e dovrà comporre la storia utilizzando tutti i simboli risultanti. Alla fine del turno, i dadi non saranno scartati, ma torneranno nel mucchio da cui il prossimo giocatore dovrà scegliere casualmente. La partita prosegue in questo modo fino per il numero prestabilito di turni. Freemode: è la modalità senza regole. I giocatori possono fare tutto quello che vogliono e lanciare tutti i dadi che vogliono. L’unico limite è la fantasia.

Incipit, l’app

Chi ha una minima conoscenza del mondo dei giochi da tavolo, avrà già notato le innumerevoli somiglianze di Incipit con un altro famosissimo gioco da tavolo di narrazione: Rory’s Story Cubes, anch’esso edito da Asmodee Italia. Ciò che sostanzialmente differenzia i due prodotti, è la presenza dell’app in Incipit.

L’app, che come abbiamo visto è fondamentale per una delle varianti di gioco, è il vero punto di forza di Incipit. La vasta community di estimatori dei due youtuber, infatti, ha già riempito l’applicazione di una miriade di incipit da utilizzare, che è possibile anche votare con un like o dislike, così da avere anche una vera e propria classifica di gradimento da parte dei giocatori, degli incipit meglio riusciti.

Se l’app, però, sia sufficiente a rendere Incipit un gioco originale, è da vedere. Noi diremo la nostra tra poco, nelle conclusioni della recensione.

Dal punto di vista editoriale

Editorialmente parlando, Incipit è un prodotto di buona qualità. La scatola, robusta e compatta, si presta benissimo a essere infilata nello zaino o in una borsa, per portare il gioco sempre con sé. I dadi, vero ed unico elemento di gioco, sono ottimamente realizzati e si presentano molto bene al tatto, grazie alle loro grandi dimensioni, alla buona plastica utilizzata e al giusto peso che li contraddistingue.

I simboli presenti sulle facce dei dadi sono parimenti ben realizzati, con uno stile grafico piacevole alla vista e dall’immediata chiarezza di comprensione. È praticamente impossibile non capire cosa un simbolo rappresenti.

Il piccolo foglietto pieghevole del regolamento compie bene il suo lavoro, pur nella sua essenzialità. Le regole sono chiare e ben spiegate, sebbene un esempio di gioco completo, soprattutto per i giocatori più piccoli, non avrebbe guastato.

Conclusioni

Tirando le somme, Incipit risulta essere un buon prodotto, realizzato con materiali di qualità e dal divertimento assicurato. La brevità delle partite lo rendono sicuramente un ottimo gioco filler da intavolare in ogni ritaglio di tempo o tra una partita e l’altra di giochi più corposi.

L’immediatezza del gioco lo rendono adatto davvero a chiunque, basta che abbia un minimo di fantasia e la voglia di buttarsi e mettersi in gioco. È un prodotto perfetto da utilizzare con i più piccoli, per spronarli a usare la loro inventiva in modo divertente e proattivo e al contempo far passare il messaggio che le storie e la narrazione sono qualcosa di meraviglioso e che se ne possono trovare altre ancora più affascinanti, tra le pagine dei libri.

Se il nome del gioco “Rory’s Story Cubes” non vi dice nulla e non avete dei giochi di narrazione basati sui dadi in casa questo è un ottimo acquisto da inserire nella vostra collezione o regalare ad amici e parenti. L’app a corredo del gioco risulta utile in particolare per i giocatori meno esperti ed è in grado di fornire ottimi spunti ed idee di gioco. Se invece siete degli amanti dei prodotti di questo tipo ed avete varie versioni di dadi “da storia” in casa non aspettatevi grandi innovazioni introdotte da Incipit.

Un gioco rivolto a…

Incipit è un gioco che si rivolge prettamente a un pubblico di amanti dei giochi di narrazione e a chi è alla ricerca di un filler rapido e divertente che possa essere approcciato sia in maniera seria, con la creazione di storie brevi di un certo peso, sia in maniera caciarona, con storie buffe, sboccate o ricche di nonsense. È il prodotto ideale per chi ha voglia di trascorrere un po’ di tempo con i più piccoli e potrebbe tranquillamente essere utilizzato anche nelle aule di scuola dai docenti più intraprendenti. Pertanto, se non si ha già nella propria collezione un prodotto simile, non possiamo che consigliarlo.