Arrivata alla quarta stagione, Stranger Things continua a essere una delle serie di punta del panorama Netflix, macinando record su record e conquistando milioni di fan in tutto il mondo. Abbiamo incontrato Undici e Will, due dei grandi protagonisti, sin dall’inizio, interpretati da Millie Bobby Brown e Noah Schnapp, in occasione della quinta edizione dello Stranger Fan Meet a Parigi (organizzato da People Convention), andato in scena domenica 10 luglio. Ecco il reportage del nostro incontro, esclusivo per Cultura Pop.

Stranger Fan Meet 5: il nostro incontro con Undici e Will di Stranger Things

Accolti da una vera e proprio ovazione del pubblico, i due giovani attori hanno risposto alle domande e curiosità dei fan inerenti il mondo di Stranger Things e non solo. Per rompere il ghiaccio, la prima domanda ha riguardato la scena più difficile che Millie e Noah si siano mai trovati a girare in tutta la serie. Per Millie è stata senza ombra di dubbio quella dell’incontro con Vecna nella quarta stagione. A sua detta Jamie Campbell Bower (attore che interpreta la mostruosa creatura) si era sottoposto a ore e ore di make up per sembrare il più terrificante possibile, riuscendoci alla perfezione. Non aveva la forza di guardarlo negli occhi e soltanto le sue parole, unite alla rassicurazione dei fratelli Duffer, hanno aiutato la giovane attrice a girare la scena.

Noah ha invece scelto la scena nel camper con Mike (Finn Wolfhard), senza dubbio una delle più chiacchierate della quarta stagione. L’attore ha spiegato che sul set erano tutti in silenzio e per lui è stato un momento emotivamente molto forte in quanto sono scoppiati a piangere una volta finito il ciak. Noah ha poi dichiarato di aver letto i complimenti dei fan verso la sua interpretazione e di esserne rimasto piacevolmente colpito.

Millie Bobby Brown e Noah Schnapp allo Stranger Fan Meet 5

La seconda domanda ha riguardato la stagione preferita di entrambi, sino a oggi. Sia Millie sia Noah sono stati concordi nel citare la quarta stagione, soprattutto per via del percorso evolutivo dei rispettivi personaggi. Per la prima ha contato molto il fatto di vedere una Undici senza poteri e più metodica rispetto al passato, mentre per il secondo il poter interagire con nuovi personaggi e mostrare un lato più diretto del suo carattere.

Millie Bobby Brown e Noah Schnapp: da Stranger Things alla fama globale

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la serie dei fratelli Duffer abbia radicalmente cambiato la vita di entrambi, dentro e fuori dal set. I due hanno affermato di non aspettarsi sin dall’inizio il grande boom mediatico avuto dalla serie. Soltanto a partire dalla fine della prima stagione si sono resi conto di come Matt e Ross, ripescando elementi da progetti cult degli anni ’80, fossero riusciti a creare un qualcosa di magico adatto a un pubblico trasversale. Parlando dei più grandi traguardi che abbiano mai raggiunto in carriera Millie ha citato l’onoreficenza come ambasciatrice UNICEF (la più giovane per la sua categoria) avuta nel 2017. Noah ha invece menzionato la prima vittoria corale agli Screen Actors Guild Wards del 2017, poi replicata nel 2018 e nel 2020, come miglior cast all’interno di una serie drammatica, e la prima volta in cui aveva superato i 10mila follower su Instagram. Una scommessa che aveva fatto con alcuni suoi amici e familiari.

Ovviamente non è mancato il momento per emozionarsi. Alla domanda su quale fosse stata per loro la morte più struggente Millie ha citato quella del dottor Brenner, che Undici chiama “Papà”, nella quarta stagione. L’attrice lo ha definito un momento molto emozionante anche per via del rapport che si era instaurato sul set con Matthew Modine. I due avevano anche ricreato sui social la celebre scena della prima stagione in cui Undici veniva da lui portata in braccio. Noah ha invece citato a pari merito quella di Bob (Sean Astin) nella seconda stagione e quella di Eddie (Joseph Quinn) nella quarta stagione al termine di una scena già diventata iconica.

Per allietare i presenti dopo il discorso sulle morti più tristi della serie, Millie e Noah si sono lasciati andare a un duetto canoro sulle note di Running Up That Hill, celebre brano di Kate Bush che ha riscoperto una seconda giovinezza proprio grazie alla quarta stagione di Stranger Things e a una peculiare scena con Max. In realtà Noah ha provato a farle cantare dei brandi di Ariana Grande, senza però avere un esito positivo.

Da Stranger Things a… Harry Potter?

Due franchise completamente agli antipodi, ma amatissimi. Un fan ha poi chiesto ai due attori se avessero mai fatto il test delle casate di Harry Potter e, se gli fosse stata data la possibilità di far parte della saga cinematografica quale personaggio avrebbero voluto interpretare. Con un sorriso sornione Millie ha spiegato che dal suo test è emerso Serpeverde, ma che le avrebbe piaciuto vestire i panni di Harry perchè adora essere il personaggio principale di qualsiasi progetto faccia parte. A Noah, invece, è uscito Tassorosso e avrebbe voluto interpretare Ron.

Purtroppo non è stato possibile reperire informazioni in anteprima sulla quinta stagione di Stranger Things, ma Noah e Millie hanno ammesso di non vedere l’ora di tornare a girare sul set, citando il loro rapporto come assolutamente fraterno e indissolubile. Al termine del panel i due attori si sono dedicati completamente ai fan accorsi all’evento (oltre 5mila) per delle sessioni di foto e autografi: una maratona durata dalla mattina alla sera (la cerimonia di chiusura si è tenuta alle 20).

Gli eventi di People Convention

People Convention è un’organizzazione di eventi nata con lo scopo di far connettere i fan con le proprie serie preferite in giro per il mondo, soprattutto in Europa. Nel corso degli anni sono state realizzate numerose convention a tema Supernatural, Spartacus, Once Upon a Time e ovviamente Stranger Things. Il prossimo evento in programma è fissato all’8-9 ottobre, sempre a Parigi: sarà la quinta edizione della Dark Light Convention. Tra gli ospiti annunciati Misha Collins, Rob Benedict e Richard Speight Jr.

Tornando a Stranger Things, infine, vi ricordiamo che la quinta stagione chiuderà l’arco narrativo iniziato nel 2016. Al momento non ci sono ancora dettagli sulla finestra di lancio, ma un’uscita prima del 2024 appare improbabile. In programma ci sono uno anche spin-off e una play teatrale, sempre ambientati nell’universo creato dai fratelli Duffer.