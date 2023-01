Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’arrivo del booster set Incredibili Difensori per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! ora disponibile in Europa e Oceania.

Incredibili Difensori è il primo booster set del 2023 e a differenza dei core set, ha un numero di carte decisamente inferiore (in questo caso 60) e pacchetti contenenti solo 7 carte, ma delle quali 6 sono rare e una sempre foil. I booster set escono a cavallo di due core set e servono principalmente a rafforzare i deck con gli archetipi introdotti precedentemente, reintroducendo ristampe e aggiungendone di nuove.

Caratterizzato da tre nuovi temi esclusivi, Incredibili Difensori darà modo ai giocatori di dominare i Duelli grazie a Mostri dall’incommensurabile potere. Ogni tema è distinto da uno stile di gioco unico:

Quello Salvataggio-ASSO, ad esempio, si basa principalmente sulle risorse che vengono fornite al cosiddetto “boss Monster” dell’archetipo, ovvero Salvataggio-ASSO Turbolenza, e dalla sua abilità che permette ai giocatori di giocare magie e trappole direttamente dal deck.

Abbiamo poi l'archetipo Purrely, composto principalmente da creature feline, con i mostri Xyz che raffigurano la crescita del mostro omonimo in forme avanzate e appartenenti a vari elementi. La sua strategia consiste appunto nell'evocare il Purrely "base" da utilizzare come materiale per altri mostri XYZ, incatenando i loro effetti e accumulando sempre piu' materiali, per scatenare i suoi effetti sinergici con tutte le carte Purrely.

Infine, l'archetipo Mikanko, composto principalmente da mostri rituale, come Ohime la Mikanko Manifestata, e incentrato sulla battaglia e sull'uso di varie carte incantesimo equipaggiamento. Tutti i mostri di questo tema non hanno attacco e difesa e posseggono effetti che riflettono il danno che il giocatore subirebbe dalla battaglia direttamente all'avversario. Per i mostri non Rituali, ciò avviene tramite le Carte Equipaggiamento, che fanno sì che quei mostri attivino anche i propri effetti addizionali.

Ecco quindi un assaggio di ciò che si può trovare all’interno del set:

Un veicolo di soccorso completamente equipaggiato che arriverà sempre per primo sulla scena. Ha tutti gli strumenti necessari per permettere i duellanti di sopravvivere e sventare qualsiasi minaccia;

Un Mostro Xyz che richiederà un po’ di cure per sprigionare il suo pieno potenziale. Sarà compito del giocatore prendersene cura per poter sfondare le linee nemiche;

Un Mostro Rituale che apparirà solo padroneggiando la danza mistica. Che tipi di poteri possiederà?

Oltre alle Carte che caratterizzano queste tre strategie, Incredibili Difensori include anche anche Carte già note, utili a costruire questi Deck. Infine, 15 Carte del set saranno anche disponibili come Rare Collector.

Il booster set Incredibili Difensori contiene 60 Carte: 10 Carte Ultra Rare, 15 Carte Super Rare e 35 Carte Rare. Ogni booster pack contiene 7 carte: 1 Carta Foil e 6 Carte Rare per pacchetto.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari. Nel corso degli anni, sono state introdotte sempre piu’ espansioni e meccaniche, oltre ai piu’ svariati temi e archetipi, che lo hanno reso, a differenza di altri giochi di carte collezionabili, molto variegato e complesso, potendo ogni giocatore scegliere una strategia completamente diversa e con meccaniche anche opposte e contrarie a quelle dei propri avversari

