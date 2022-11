Indiana Jones 4, ovvero Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, giunse nelle sale in maniera piuttosto inaspettata, nel 2008, soprattutto dopo il successo del terzo capitolo Indiana Jones e l’Ultima Crociata il cui titolo, fra l’altro, aveva convinto praticamente tutti che Steven Spielberg e Harrison Ford avessero deciso di far ritirare il personaggio per sempre. È stata quindi una sorpresa quando la coppia ha deciso di tornare per Indiana Jones 4. Sfortunatamente, però, il film è stato un insuccesso e un marchio nero sia per il franchise di Indiana Jones che per l’eredità cinematografica di Spielberg. Kathleen Kennedy, la presidentessa di Lucasfilm, ha una spiegazione molto semplice del motivo per cui Indiana Jones 4 non è riuscito a riportare in vita la vecchia magia di Indy. Come ha recentemente affermato in un’intervista, è tutta colpa della storia – o meglio, della sua mancanza….

Indiana Jones 4: le ragioni dell’insuccesso secondo Kathleen Kennedy

Qui di seguito, le dichiarazioni di Kathleen Kennedy:

Non dovresti mai decidere di fare altro se non realizzare un grande film. E a volte colpisci perfettamente nel segno, a volte no. Nel caso di ‘Indy 4’, non credo che ci sia qualcosa di specifico a cui qualcuno di noi potrebbe pensare, tranne che potremmo non aver avuto una storia così forte come volevamo.

Con un incasso mondiale al botteghino di 790 milioni di dollari, sarebbe scorretto dire che il film sia stato un vero e proprio fallimento almeno dal punto di vista commerciale. Ma la sua reputazione è quella di un disastroso incidente, un film ben al di sotto delle aspettative, e la colpa di quel fallimento spesso ricade sulle spalle del solo produttore, George Lucas. I fan di Indy sperano che l’imminente Indiana Jones 5 eviti gli errori del passato e offra un’esperienza davvero soddisfacente.