Dopo la pubblicazione del trailer ufficiale c’è grande attesa attorno al quinto capitolo di Indiana Jones, diretto da James Mangold. Indiana Jones e la Ruota del Destino, questo il titolo scelto per il nuovo film, vedrà Harrison Ford tornare a indossare i panni del mitico avventuriero. In molti hanno ipotizzato che il film potesse essere la scusante per farlo uscire di scena, ma l’attore ha rassicurato i fan spiegando di non essere ancora pronto per appendere il cappello al chiodo.

Indiana Jones 5

Harrison Ford non è ancora pronto a ritirarsi dal ruolo di Indiana Jones

No, non mi sto per ritirare e non sto appendendo il cappello al chiodo. Sto semplicemente raccontando una storia, vedrete. Spero che vi possa piacere.

Parole semplici e al tempo stesso sibilline dichiarate dall’attore ai microfoni di Deadline durante la promozione di 1923, nuovo prequel della serie Yellowstone. Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, era stata molto chiara in passato, spiegando che non avrebbero mai e poi mai realizzato un nuovo film di Indiana Jones senza Harrison Ford, citando come esempio il flop di Solo: A Star Wars Story. Nonostante ciò, è giunta voce che il franchise di Indiana Jones potrebbe espandersi di nuovo in grande stile in televisione. In precedenza era stato riferito che una serie TV Disney+ era in lavorazione come spin-off dei lungometraggi e dopo alcune notizie hanno rivelato che sarebbe potuto essere il protagonista principale Abner Ravenwood, padre di Marion Ravenwood e mentore di Indiana Jones.

Nel cast di Indiana Jones e la Ruota del Destino troviamo anche Mads Mikkelsen nei panni di Voller, personaggio ispirato a Wernher von Braun, nazista realmente esistito che dopo la Seconda guerra mondiale divenne un ingegnere della NASA, e Phoebe Waller-Bridge in quelli di Helena, “figlioccia” del protagonista. Confermato anche il ritorno del mitico John Williams per la composizione della colonna sonora. L’uscita nelle sale è fissata al 30 giugno 2023.