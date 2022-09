Nel corso del D23 Expo 2022 sono stati rivelati nuovi dettagli legati a Indiana Jones 5, nello specifico i concept art e i costumi dei personaggi di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, all’interno del film. Curiosamente, almeno in base a quanto mostrato fino ad ora, questi nuovi costumi e concept art ricordano tantissimo l’estetica dei protagonisti de I predatori dell’arca perduta.

Tutto ciò è dovuto all’ispirazione estetica alla base del nuovo lavoro, con un insieme di elementi a delineare i nuovi personaggi perfettamente ricollegabili al passato, nel tentativo di estrarre uno stile del tutto nuovo. In base a quello che sappiamo di questo Indiana Jones 5, parrebbe che il personaggio di Phoebe Waller-Bridge, almeno basandoci su quanto rivelato dal compositore del film John Williams, s’innesti proprio nei canoni della classica “avventuriera e femme fatale”, mentre per quanto concerne Mikkelsen, con lui si parla del nuovo villain della pellicola.

Indiana Jones 5

Il progetto Indiana Jones 5

I lavori dietro al progetto di Indiana Jones 5 cominciarono nel corso del 2016, con un annuncio ufficiale legato alla pellicola. I vari ritardi accorsi nel tempo hanno spostato i lavori dietro al film, e la sua produzione iniziò nel corso del 2021. Di recente Mikkelsen ha rivelato quanto sia fiero dell’avere la possibilità di lavorare con una star come Harrison Ford, specialmente ritrovandolo nei panni di uno dei suoi personaggi più iconici e leggendari.

I dettagli alla trama del nuovo film sul nostro archeologo preferito sono veramente pochi, anche se sappiamo che in sommi capi l’avventura si svolgerà intorno agli anni ’60, concentrando la sua attenzione verso la cosiddetta “corsa allo spazio” fra America e Unione Sovietica. Il film, oltre a vedere Ford per l’ultima volta nei panni di Indy, potrebbe anche concludere tutti i progetti live-action legati alla saga, date le dichiarazioni della Lucas film in merito alla non realizzazione di film con Jones senza Ford. Il film, ancora privo di un titolo ufficiale, uscirà nelle sale il 30 giugno 2023.

