Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen ci parla della sceneggiatura

Sono passati ben 13 anni da quando l’ultimo film di Indiana Jones è uscito nelle sale, e il viaggio verso il quinto capitolo del franchise è stato piuttosto lungo. Annunciato infatti nel 2016, Indiana Jones 5 avrebbe dovuto uscire nelle sale a luglio del 2019 ma il progetto ha dovuto affrontare svariati ritardi, nonché la sostituzione di Steven Spielberg (direttore dei primi 4 film della serie) con James Mangold nel febbraio 2020, il quale ha ricominciato da zero la sceneggiatura del film.

Ora sembra finalmente che tutto sia pronto per il grande lancio di questo atteso film che chiuderà il franchise dell’avventuriero più amato della storia. Il cast già di per sé è veramente entusiasmante. Infatti, oltre a Harrison Ford che torna a interpretare il ruolo del protagonista, il film include Phoebe Waller-Bridge star di Fleabag e Mads Mikkelsen noto ai fan per la serie TV Hannibal e per le sue partecipazioni in Doctor Strange nel ruolo del cattivo Kaecilius e per Rogue One: A Star Wars Story. Mikkelsen ha recentemente parlato con Collider della sceneggiatura del film e dalle sue parole trapela tutto il suo entusiasmo per Indiana Jones 5.

Indiana Jones 5: le dichiarazioni di Mikkelsen

Mads Mikkelsen sembra essere davvero entusiasta all’idea di recitare in Indiana Jones 5 e non ne fa un segreto, anzi, a quanto pare la sceneggiatura del film è esattamente quella che si aspettava.

“Sono molto, molto entusiasta… Ho rivisto I Predatori dell’Arca Perduta l’altro giorno, è così ben fatto e così affascinante, ed è una grande narrazione. Quindi sì, è un grande onore far parte di quel franchise con cui sono cresciuto. Sono in una posizione fortunata perché ho potuto leggere la sceneggiatura prima. E sì, era tutto ciò che desideravo che fosse, quindi è stato semplicemente fantastico”.

Ha anche aggiunto che il film sarà assolutamente interessate e presenterà un mix di generi diversi come i film antecedenti. Ricorda abbastanza Riders of Justice e ci sarà quasi un ritorno agli anni ’30 con un’atmosfera alla Peter Lorre.

Insomma, dopo le dichiarazioni di Mikkelsen le aspettative su Indiana Jones 5 si fanno sempre più promettenti.

Per quanto riguarda la trama sappiamo che potrebbe svolgersi negli anni ’60, dopo gli eventi di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo del 2008. Indiana Jones ora ha una relazione stabile e il film andrà svelare una parte del suo passato rimasta ancora in ombra.

A dirigere il film ci penserà James Mangold, regista di Logan e Le Mans’ 66. L’uscita è al momento fissata al 29 luglio 2022.

