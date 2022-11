Indiana Jones 5 è protagonista della nuova copertina di Empire Magazine e la nuova immagine conferma l’ambientazione e la collocazione temporale del tanto atteso sequel, che arriverà dopo ben 15 anni dal film precedente della saga, Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. Il lungo ritardo è il risultato del fatto che Lucasfilm è passata sotto la proprietà di Disney e della decisione della società di rivitalizzare il franchise di Star Wars prima di lavorare su quello di Indy. Le riprese, poi, sono state ulteriormente ritardate quando Steven Spielberg ha deciso di non essere più il regista del film, per cui è stato sostituito da James Mangold. Così, anche se dopo una moltitudine di ritardi, il progetto ha iniziato a diventare realtà.

Indiana Jones 5: rivelati ambientazione e finestra di lancio

Empire Magazine ha svelato la sua copertina esclusiva di Indiana Jones 5 ispirata alla premessa del film. La rivista ha offerto un primo sguardo al tanto atteso ritorno di Jones (Harrison Ford). L’arte mozzafiato di Sam Hadley ci mostra il nostro Indiana Jones in piedi in una New York degli anni ’60 mentre un grattacielo torreggia su di lui e una luce dorata avvolge tutta la città, offrendo una prima visione dell’ambientazione e del periodo storico in cui si colloca il film. Guardate la copertina qui in basso!

Indiana Jones 5

Fino a questo momento, sono stati rivelati pochi dettagli sulla trama di Indiana Jones 5, ma l’ambientazione e la collocazione temporale hanno fornito alcuni suggerimenti su cosa aspettarsi. Prima della sua conferma, si era parlato molto del fatto che il film si potesse collocare cronologicamente negli anni ’60, in parte perché era naturale che il film riprendesse in questo periodo, dato che quello precedente era ambientato nel 1957. Inoltre, gli anni ’60 forniscono un’ambientazione perfetta per parlare ancora della Guerra Fredda tra America e Unione Sovietica.

Indiana Jones 5 vedrà la luce il 30 giugno 2023, 15 anni dopo l’uscita del quarto capitolo della serie.