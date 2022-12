L’attesa per Indiana Jones e la Ruota del Destino si fa sempre più febbrile. Il quinto capitolo della saga di Indy è previsto nei cinema italiani il prossimo 30 giugno, e dopo un periodo caratterizzato da voci discordanti su finali inconcludenti e dubbi sulla qualità della CGI mostrata nel recente trailer, il regista del film, James Mangold, ha cercato di riportare l’attenzione del pubblico sul mito di Indiana Jones, facendo una promessa che dovrebbe placare gli animi dei puristi del franchise: Indiana Jones e la Ruota del Destino svelerà il destino di Mutt Williams.

Il regista James Mangold assicura che Indiana Jones e la Ruota del Destino svelerà il destino di Mutt Williams

Comparso in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (2008), Mutt, interpretato da Shia LaBeouf, si scopriva essere in realtà il figlio di Indy e di Marion Ravenwood, il primo amore dell’avventuroso archeologo comparsa in Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta. Da tempo si sapeva che Mutt non sarebbe ricomparsa nella quinta avventura cinematografica di Indy, ma solo in una recente intervista con Entertainment Weekly James Mangold ha confermato che Indiana Jones e la Ruota del Destino svelerà il destino di Mutt, evitando di entrare nello specifico e preferendo tranquillizzare i fan sull’approccio con cui si è avvicinato alla realizzazione del film

Il fim inizierà nel 1944, con una classica scena d’azione alla Indy, mentre cerco di fare la mia migliore versione di Steven Spielberg e Harrison che in ogni modo cerca di mostrare la sua idea di un uomo sotto la quarantina!

Dopo questa scena, il film arriverà nel 1969, dove si svolgerà la gran parte della pellicola, un periodo che per Mangold rappresenta l’inizio dell’era moderna, sotto il piano della tecnologia e della corsa allo spazio.

A compensare la mancanza di Mutt, potrebbe essere la ricca compagnia di amici di Indy, considerato non solo il ritorno di Sallah (John Rhys-Davies) e della figlioccia Helen (Phoebe Waller-Brdige), ma anche di Antonio Banderas. L’attore spagnolo sarà un vecchio amico di Indy e l’esser stato coinvolto in questo progetto lo ha profondamente emozionato:

Il solo fatto di avere potuto mettere piede su quel set, per me, è stato estremamente importante. Mi sono divertito moltissimo con Harrison, è un vero gentiluomo sul set e fuori dal set. Ho avuto la fortuna di potermi godere diverse cene assieme e molto tempo in sua compagnia, che gentiluomo

Per poterci gustare l’ultima avventura di Indy dobbiamo attendere il 30 giungo 2023, quando Indiana Jones e la Ruota del Destino ci ricorderà nuovamente che a pesare ‘non sono gli anni, amore, sono i chilometri’…forse!