Infinite Statue, in arrivo la Carlo Verdone Collection in scala 1:18

Infinite Statue, azienda 100% italiana, realizza un nuovo colpaccio. Proprio nelle scorse ore arriva tramite un post sulla loro pagina Facebook l’annuncio della nuova Carlo Verdone Collection che entrerà a far parte della serie Car Legacy Collection di cui fanno già parte la Bianchina di Fantozzi e la recente Dune Buggy di Bud Spencer tratta dal film Altrimenti ci Arrabbiamo.

Un Sacco Bello – Bianco, Rosso e Verdone

Un Sacco Bello è il film datato 1980 diretto e interpretato da Carlo Verdone ambientato a Roma durante il periodo di ferragosto. Il film si sviluppa e racconta la storia di tre personaggi, tutti interpretati da Verdone e proprio grazie a questa performance l’attore vinse svariati premi tra cui un David di Donatello. Bianco, Rosso e Verdone è il film successivo datato 1981 con nuovi personaggi e le loro avventure. Il film è ambientato durante il periodo elettorale e racconta, in pieno stile road movie le peripezie dei vari protagonisti, sempre interpretati dal grande Carlo Verdone.

Grazie alla collaborazione nata proprio con Carlo Verdone, l’azienda Infinite Statue ha messo a segno ben quattro nuove produzioni di automobili con i relativi personaggi tratti da “Un sacco bello” e “Bianco, Rosso e Verdone”. Tutti i modelli saranno realizzati in scala 1:18 e saranno affiancati dai vari personaggi, iconici e intramontabili cult del cinema italiano come Pasquale Amitrano, il puntiglioso Furio Zòccano (no non disturba affatto!…), per passare a Mimmo (In che senso?…) il sempliciotto, concludendo con l’irriducibile Enzo in viaggio per la Polonia.

L’azienda non ha ancora mostrato nessun prototipo ma se – come pensiamo – manterrà il livello qualitativo dei prodotti già usciti vi conviene mettere da parte i soldini perché saranno degli autentici pezzi cult immancabili in ogni collezione. Non avendo altre informazioni non possiamo far altro che impegnarci tenendovi aggiornati in futuro con informazioni sul rilascio e relativi prezzi dei vari modelli ma nel frattempo vi invitiamo a guardare il video di presentazione di Infinite Statue (fino in fondo).