Ingram Unit 1 (Patlabor) da Threezero

Threezero ha già aperto i preordini per la nuova action figure dedicata all’anime/manga di Mobile Police Patlabor, ovvero l’Ingram Unit 1 pilotata da Noa Izumi. La figure raggiungerà un’altezza di 23 cm circa, sarà completamente snodabile grazie ai 50 punti di articolazioni presenti in tutto il corpo e realizzata in diversi materiali tra cui: plastica, metallo, tessuto e lega di zinco.

Patlabor è un progetto nato nel 1988 che comprende una serie di manga, un serie televisiva anime, due serie OAV, tre lungometraggi animati, diversi modellini e videogame , finendo nel 2014 con diversi lungometraggi cinematografici dal vivo. La serie principale è ambientata a Tokyo tra il 1998 e il 2002 impegnata in un periodo di ingegneria che è considerata la più grande mai concepita dall’uomo chiamata progetto Babylon. Il progetto ha fatto nascere una serie di robot utilizzati nel campo dell’industria e delle costruzioni, ma nello stesso tempo ha fatto crescere la criminalità che utilizzano questi robot per scopi terroristici. Per far fronte a questo fenomeno la polizia ha istituito un reparto speciale dotato di labor di ultima generazione ovvero i Patrol Labor, meglio noti come Patlabor.

Incluse nella confezione troveremo svariati extra e parti intercambiabili che ci permetteranno di posizionare l’Ingram Unit 1 in svariate pose che oltre la figure principale comprenderà:

Pistola Antisommossa

Scudo per avambraccio sinistro (il bastone stordente retrattile può essere riposto all’interno)

Cannone revolver manuale

Tre coppie di mani più una singola



Un viso del robot intercambiabile

Una piccola figure del pilota Noa Izumi

Uno stand

L’Ingram Unit 1 (Patlabor) uscirà in un periodo stimato tra giugno e agosto 2020 al prezzo di 118.60 Euro. Al momento la figure è ancora in preordine sul sito Sideshow.com.