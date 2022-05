Inis è un apprezzatissimo gioco da tavolo competitivo realizzato dallo studio di game design Matagot e pubblicato in Italia da Studio Supernova, che lo propone in una imponete versione Big Box comprensiva dell’espansione Stagioni di Inis

Questo titolo per due-quattro giocatori, che diventano cinque grazie all’espansione, vede i partecipanti cimentarsi in partite della durata di circa sessanta minuti per assicurarsi la supremazia del territorio e diventare il regnante supremo dei vari clan celtici che ne abitano le lande. Grazie a un’ottima implementazione delle meccaniche di card darfting, maggioranze e controllo del territorio, Inis è in grado di offrire ai giocatori un altissimo grado di divertimento.

Inis, l’ambientazione

Inis è ambientato durante l’apice dell’epoca dei celti antichi, quando la storia e la leggenda si fondono in un solo racconto. I giocatori assumono il ruolo di comandanti che guidano i propri clan attraverso i mari. dall’Irlanda verso una nuova isola. Si stabiliscono, esplorano la zona, raccolgono risorse dalle miniere e costruiscono cittadelle e santuari per proteggersi. I Bardi raccontano le storie degli dèi e degli eroi, i druidi consigliano e i mastri artigiani rendono immortale la civiltà celtica. Ciascun comandante ritiene di essere l’unico ad avere il diritto di reclamare il trono della nuova isola e diventare Ard-Ri, gran sovrano del nuovo reame.

Inis, approntare una partita

La fase di preparazione di una partita di Inis è decisamente rapida e porterà via solamente pochi minuti. Per prima cosa, ogni giocatore sceglierà un gruppo di dodici miniature di un colore e le porrà di fronte a sé. Ognuna di queste miniature rappresenterà un clan da lui comandato. Quindi, si dovranno mescolare le tessere territorio e posizionarle impilate a faccia in giù accanto all’area di gioco. Da questa pila, andranno poi pescate un numero di tessere pari al numero di giocatori, che dovranno poi essere posizionate scoperte nell’area di gioco, a formare i territori di partenza.

A questo punto, dal mazzo delle carte Vantaggio (dorso giallo), andranno cercate e pescate le carte relative ai territori presenti in gioco, per poi piazzarle scoperte sulla superficie di gioco. Accanto a queste si metteranno anche i vari segnalini che diverranno utili durante la partita: segnalini Impresa, Pretendente e Festival. Quindi, si mescoleranno e posizioneranno sull’area di gioco i mazzi di carte Azione e carte Racconto Epico. Fatto ciò, si dovrà scegliere casualmente un giocatore che per il primo turno di gioco ricoprirà la carica di Brenn, vale a dire il capo dei capi dei clan, fino a che non verrà eletto il sovrano supremo.

Il Brenn dovrà quindi scegliere uno dei territori in gioco e piazzare su di esso la miniatura della Capitale e quella di un Santuario. Ora, dovrà lanciare in aria il segnalino/moneta Stormo di Corvi, la cui faccia risultante indicherà il verso, orario o antiorario, dell’ordine del primo turno di gioco. Partendo dal Brenn e procedendo secondo l’ordine indicato dallo Stormo di Corvi, ogni giocatore piazzerà una propria miniatura clan su un territorio, fino a quando tutti i partecipanti avranno due clan in gioco.

Inis, le condizioni di vittoria

In Inis sono tre le condizioni di vittoria che è possibile raggiungere per vincere una partita. Ogni giocatore può soddisfare diverse condizioni di vittoria contemporaneamente. Ogni round di gioco, durante la Fase Assemblea, i giocatori verificano quante condizioni di vittoria soddisfa ogni giocatore; colui che avrà soddisfatto il maggior numero di condizioni di vittoria sarà dichiarato re dell’isola e vincitore. Le tre condizioni di vittoria sono:

Avere sui territori di cui si è il Comandante un numero di sei o più clan avversari.

un numero di Se la somma dei Santuari che si trovano in territori in cui siano presenti propri clan (anche se non si è il Comandante del territorio) sia sei o più .

che si trovano in territori in cui siano (anche se non si è il Comandante del territorio) sia . Essere presenti con i propri clan in sei o più Territori (anche se non si è il Comandante di quel territorio).

Il livello con il quale un giocatore soddisfa una Condizione di Vittoria non è importante, l’unica cosa importante è il numero di condizioni di vittoria che soddisfa. Per chiarire con un esempio, se due giocatori soddisfano la condizione di vittoria riguardante la presenza in almeno sei territori (un giocatore con la presenza in sei territori e l’altro con la presenza in otto territori), entrambi hanno soddisfatto la medesima condizione e quindi sono in parità sul numero di condizioni di vittoria soddisfatte.

Inis, il gioco

In Inis, in qualità di leader dei propri clan, l’obiettivo dei giocatori è dimostrare di essere degno di essere nominato Re Supremo dell’isola appena scoperta. Ogni round di gioco si svolgerà in due fasi: la fase Assemblea e la fase Stagione.

In Inis, tutte le carte sono caratterizzate da un simbolo Stagione o da un simbolo Triscele. Quelle con il simbolo Stagione, siano esse carte Azione, carte Vantaggio o carte Racconto Epico, vengono considerate carte Stagione e possono essere giocate in questa fase. Le carte Triscele, invece, indicheranno nel proprio testo quando potranno essere giocate.

Inis, la fase Assemblea

Durante la fase Assemblea, i giocatori dovranno di concerto effettuare alcuni passaggi preparatori alla fase successiva, quella di gioco vero e proprio. Per prima cosa, il Comandante del territorio su cui si trova la Capitale riceve il titolo di Brenn e prende il relativo segnalino. I giocatori, quindi, verificano se ci sia un vincitore e tutti i segnalini Pretendente eventualmente posseduti dai giocatori vengono rimessi nella riserva.

A questo punto, ogni giocatore riceve le carte Vantaggio relative ai territori di cui è Comandante. Se un territorio non dovesse avere un Comandante, la relativa carta Vantaggio rimarrà a faccia in su sulla superficie di gioco, a fianco della mappa. Ora, il Brenn dovrà lanciare il segnalino Stormo di Corvi, che indicherà la direzione del senso di gioco (orario o antiorario), per l’intera durata del round.

È in questo momento che entra in gioco la meccanica del draft. Il Brenn mescolerà il mazzo di carte Azione e distribuirà a ogni giocatore quattro delle suddette carte. In ordine di turno, ogni giocatore dovrà scegliere una carta Azione una da tenere e passare le altre al giocatore successivo. Quando riceverà le tre carte azione dal proprio vicino, dovrà aggiungere a queste quella che si era tenuto dalla sua mano iniziale e precedentemente messa da parte. Da questa nuova mano di quattro carte ne sceglierà dunque due da tenere e passerà le restanti due al giocatore successivo. Il draft proseguirà in questo modo ancora una volta, con il passaggio al giocatore successivo di una sola carta. A questo punto, ognuno avrà una propria mano di quattro carte Azione, che utilizzerà nella successiva fase Stagione.

Inis, la fase Stagione

In Inis, durante la fase Stagione, i giocatori agiscono secondo il proprio turno e possono passare, giocare una carta Stagione o prendere un segnalino Pretendente.

Passare è ovviamente l’azione più semplice, il giocatore non gioca alcuna carta, e passa il turno. Potrà comunque giocare di nuovo in seguito le proprie carte durante lo stesso round, quando sarà di nuovo il suo turno. Se nel frattempo, però, anche tutti gli altri partecipanti avranno passato, il round avrà termine e si procederà a una nuova fase Assemblea.

Una volta giocata una carta Stagione, non si dovrà fare altro che eseguire semplicemente le azioni descritte sulla carta. Queste includono cose come l’aggiunta di nuovi propri clan sulla mappa di gioco, la scoperta di nuovi territori che andranno ad aggiungersi alla mappa, la costruzione di strutture (Cittadelle e/o Santuari) e lo spostamento di clan da un territorio a un altro. Spesso, quando un clan si muove in un territorio in cui risiedono uno o più clan nemici, si verificherà uno Scontro.

L’ultima opzione disponibile durante il proprio turno della fase Stagione è quella di prendere un segnalino Pretendente. Sarà possibile eseguire questa azione solo se al momento si soddisfa almeno una delle condizioni di vittoria. Quando durante la fase Assemblea del round successivo si controllerà se qualcuno ha vinto la partita, solo i giocatori che hanno preso un segnalino Pretendente potranno vincere. Ma avere il segnalino non garantirà la vittoria in automatico, tra il momento in cui un giocatore ha preso il segnalino e il round successivo, costui potrebbe non soddisfare più le condizioni di vittoria e un altro giocatore potrebbe nel frattempo aver raggiunto più condizioni di vittoria.

Inisi, gli scontri

In Inis, quando inizia uno Scontro, i difensori avranno la possibilità di spostare i propri clan dietro le mura di qualsiasi Cittadella presente sul territorio in cui sta avvenendo lo scontro, dove saranno al sicuro dalla battaglia (un clan per ogni Cittadella). Dopodiché, tutti i clan rimasti allo scoperto entreranno nella mischia.

In ordine di turno, a partire dal giocatore che dà inizio allo scontro, i giocatori possono effettuare una manovra di Attacco, eseguire una manovra di Ritirata o una manovra Racconto epico. Per attaccare, un giocatore dovrà semplicemente scegliere un clan avversario e il proprietario di quel clan dovrà scegliere se rimuovere una singola miniatura del suo clan dal territorio o scartare una carta Azione.

Per ritirarsi, un giocatore sposterà uno o più dei propri clan ingaggiati verso un Territorio adiacente di cui è il Comandante. La manovra di Ritirata non inizia un altro scontro nel nuovo territorio. Se un giocatore non è il Comandante di alcun territorio adiacente, non può scegliere di ritirarsi.

Alcune carte Racconto Epico con il simbolo Triscele possono essere giocate come manovra Racconto epico. Queste carte potranno essere giocate solo nel momento e alla condizione indicati sulla carta.

Lo Scontro continua in questo modo finché non rimane sul territorio solo una fazione (senza contare i clan al sicuro nelle Cittadelle) o viene chiamata una tregua. Prima di effettuare una qualsiasi manovra, infatti, i giocatori possono discutere di far terminare lo Scontro e ripristinare la pace. Se tutti i giocatori coinvolti nello Scontro sono d’accordo, questo volge al termine e tutti i clan presenti possono rimanere insieme sul territorio.

L’espansione Stagioni di Inis

In questa Inis Big Box è contenuta anche l’espansione Stagioni di Inis. Si tratta di un’espansione composta da cinque “moduli” che consentono di aggiungere anche solo una parte di ciò che questo prodotto aggiunge al gioco base.

Modulo quinto giocatore

Questo modulo aggiunge a Inis la possibilità di affrontare una partita con un quinto giocatore. Un giocatore in più, porta con sé anche l’inclusione di nuove carte Stagione che vanno a completare quelle presenti nel gioco base. L’aggiunta di un quinto giocatore non sconvolge il delicato equilibrio che si trova nel gioco base e, forse altrettanto importante, non aumenta significativamente il tempo di gioco.

Modulo vogliamo un re

Questo modulo è un requisito piuttosto fondamentale per una partita a cinque giocatori, ma può essere utilizzato nelle partite a quattro giocatori, soprattutto con partecipanti esperti, poiché riduce il tempo di durata delle partite, essenzialmente inserendo un timer sul gioco, una volta raggiunto uno degli obiettivi.

Modulo stagioni di Inis

È il modulo da cui prende il nome l’espansione e inserisce una nuova meccanica nel gioco: le stagioni. Quando si utilizza questo modulo, si aggiunge un passaggio “Festvità Sacre” alla fase Assemblea che aggiunge alcuni nuovi effetti che cambiano di stagione in stagione.

Modulo viaggiare per mare

Questo modulo aggiunge nuovi territori, tra cui un paio di isole, e i porti da cui salpare per poterle raggiungere e per spostarsi via mare. Con questo modulo, la capitale ha sempre un porto aggiunto all’inizio del gioco, ciò significa che è accessibile da qualsiasi isola o altro territorio dotato di porto con un solo movimento. Ciò consente sia di raggiungere questo prezioso territorio in modo più facile rispetto al gioco base, ma consente anche di costruire vere e proprie roccaforti inespugnabili sulle isole, raggiungibili solo attraverso il porto.

Modulo Racconto Epico

Questo modulo introduce quindici nuove carte Racconto Epico, di cui una è specifica del modulo (viaggiare per mare e può essere rimossa se si sceglie di non giocare con esso.

Dal punto di vista editoriale

Editorialmente parlando, Inis Big Box è un prodotto di buon livello, che coniuga materiali di qualità più che discreta con un comparto grafico davvero notevole. La scatola, di grande dimensione, presenta un’immagine estremamente evocativa che convoglia la mente del giocatore in quella che sarà l’ambientazione del gioco. Lo spazio al suo interno, poi, è strutturato in maniera piuttosto buona, consentendo di alloggiare abbastanza comodamente tutti i componenti di gioco.

Le varie tessere dei territori, così come i vari segnalini, sono realizzate in ottimo cartone e sono sagomate in maniera eccellente, consentendo di incastrarle perfettamente tra di loro, a formare una bellissima mappa. Le miniature di capitale, cittadelle e santuari sono parimenti di buona qualità e offrono un gradevole colpo d’occhio quando poste sui territori. Ovviamente, una volta dipinte, saranno finanche più apprezzabili. Le miniature dei clan, invece, risultano leggermente meno gradevoli, poiché piuttosto piccole e scevre di dettagli ben definiti, oltre a essere realizzate in una plastica di qualità non eccelsa che tende a piegarsi in alcuni punti.

Anche le carte, sebbene ottime dal punto di vista artistico e grafico, risultano essere un po’ sottotono, poiché realizzate in cartoncino un po’ troppo leggero e soprattutto non essendo telate. Dato che andranno mescolate spesso e volentieri, l’utilizzo delle bustine protettive è caldamente consigliato, se non obbligatorio.

Dal punto di vista artistico, invece, Inis è davvero un gioiello. Le illustrazioni delle carte e dei segnalini, realizzate dal celeberrimo artista irlandese Jim FitzPatrick, sono davvero affascinanti e dal sapore prettamente celtico e riescono egregiamente nel compito di calare i giocatori nell’ambientazione del gioco. Anche le illustrazioni presenti sulle tessere dei territori sono davvero evocative e assolvono alla perfezione al compito di rendere ogni luogo un piccolo mistero.

Conclusioni

Durante la nostra prova sul campo, Inis si è dimostrato un prodotto davvero coinvolgente e dal facile apprendimento¸ nonostante la sua notevole profondità. Ci è risultato fin da subito chiaro quali siano i motivi che hanno reso negli anni questo gioco un titolo particolarmente amato dagli appassionati di boardgame.

Il sistema di drafting, grazie al fatto che è possibile passare anche le carte che si era scelto di tenere in precedenza, consente di modificare la propria strategia in ogni momento di questa fase del gioco, pianificando in anticipo quali saranno le proprie mosse.

Le istruzioni contenute sulle carte sono incredibilmente chiare e spiegano esattamente cosa fare, consentendo ai nuovi giocatori di imparare facilmente il gioco. Ci sono solo diciassette carte Azione nel gioco e vengono utilizzate tutte in una partita a quattro giocatori, sebbene se una verrà messa da parte casualmente all’inizio di ogni round. Il fatto che quasi tutte le carte verranno utilizzate in ogni round, insieme al basso numero di carte, farà sì che i giocatori saranno in grado di interiorizzarle rapidamente, conoscendole alla perfezione già a circa a metà della loro prima partita.

Inoltre, il numero limitato di carte consente durante il draft di negare efficacemente al proprio avversario le carte di cui si sospetta avrà bisogno, consentendo così di giocare sia in attacco che in difesa già nella prima fase di ogni round.

Ogni territorio in gioco, poi, è caratterizzato da una carta Vantaggio ad esso associata e che sarà posseduta da chiunque sia il Comandante di quel territorio, cioè chi possieda il maggior numero di miniature di clan in quel territorio. Queste carte funzionano proprio come le carte Azione e vengono aggiunte alla propria mano. Inoltre, ci sono anche le carte Racconto epico, che possono essere ottenute giocando le carte Azione o attraverso anche alcune carte Vantaggio; sono come le carte azione tranne per il fatto che possono essere mantenute da un round all’altro, se non vengono giocate.

Le normali carte Azione vengono utilizzate per aggiungere alcuni clan al tabellone, costruire cittadelle e santuari e spostare i propri clan. Queste carte aggiuntive, invece, consentono azioni più spettacolari, come spostare i clan avversari, salvare i propri clan da uno scontro o rimuovere i clan dalla sicurezza di una cittadella. Sono carte davvero potenti, ma sono bilanciate dalla necessità di controllare un territorio o dall’essere molto specifiche nel loro utilizzo. Inoltre, queste carte consentono anche di ottenere segnalini Impresa, che svolgeranno un ruolo fondamentale nel raggiungimento delle condizioni di vittoria.

Tirando le somme, Inis riesce a fondere le meccaniche di draft delle carte e di controllo dell’area in un prodotto intelligente ed elegante. Soprattutto, coinvolge tutti i giocatori in una battaglia di ingegno. Vincerà il giocatore che saprà mettere in gioco la strategia più intelligente e non solo quello che è riuscito a pescare la carta migliore. Consigliato.

Un prodotto rivolto a…

Grazie alle meccaniche profonde ma semplici da apprendere e alle carte che presentano testi chiari e immediatamente comprensibili, Inis è un prodotto che può essere intavolato tranquillamente da un ampio spettro di giocatori, da quelli più navigati a chi si avvicina a questo genere di giochi per la prima volta, riuscendo a far divertire tutti in egual modo.