Inizia Gardaland Magic Halloween per un divertimento mostruoso!

Halloween, la festa più spaventosa dell’anno sta per tornare. Nessuno può sfuggire la suo fascino spaventoso. Adulti e bambini quindi preparatevi a uno dei mesi più divertenti e paurosi di sempre perché sta per arrivare Gardaland Magic Halloween!

Gardaland Magic Halloween: siete pronti a un divertimento mostruoso?

Gardaland, uno dei parchi di divertimento più importanti d’Italia, lancia Gardaland Magic Halloween che inizierà dall’8 ottobre e andrà avanti per tutti i venerdì, sabati e domeniche del mese e nel lungo weekend dal 29 ottobre al 1° novembre.

In questi giorni Gardaland si trasformerà grazie alle tante decorazioni a tema, agli spettacoli appositamente realizzati e alla presenza di zombie, streghe e vampiri pronti a sorprendere i Visitatori nei viali del Parco tra un’attrazione e l’altra.

Queste le parole di Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland:

Gardaland Magic Halloween è da sempre un momento della stagione molto amato dai nostri Ospiti, che possono godere del clima ancora mite del mese di ottobre sul Lago di Garda vivendo allo stesso tempo il Parco in una veste ancora più divertente e coinvolgente. Quest’anno l’evento ci permetterà di rilanciare ulteriormente la stagione che è partita con un notevole ritardo.

Non solo. Visto il grande successo degli anni passati il Parco ripropone i Venerdì da Paura. Quando? Naturalmente tutti venerdì del mese, nei giorni 8, 15, 22 e 29 ottobre, in cui Gardaland sarà aperto eccezionalmente dalle 17 alle 22 pronto ad accogliere gli Ospiti per serate da brividi!

Gli orari subiranno una leggera modifica. Durante tutta la Gardaland Magic Halloween, infatti, il Parco sarà aperto dalle 17.00 alle 22.00 durante i Venerdì da Paura, tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19. Il 31 ottobre, per la grande notte di Halloween, ci sarà un’apertura prolungata fino alle 22.00.

Il divertimento non finisce qui perché Gardaland Magic Halloween continuerà anche nel resto del Resort, da Gardaland SEA LIFE Aquarium, per l’occasione decorato con zucche e scheletri, agli hotel, Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel. Per maggiori informazioni visitate il sito: www.merlinentertainments.biz.

Avete già scelto il vostro costume di Halloween? In caso contrario visitare questa pagina Amazon!