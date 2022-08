Finalmente ci siamo! La WWE ha annunciato che i biglietti per WrestleMania saranno messi in vendita questa sera alle ore 19 italiane su Ticketmaster.com. Sono invece già disponibili i WrestleMania Priority Pass grazie partner esclusivo On Location, pacchetti che offrono ai fan un accesso impareggiabile alla WWE, come mai prima d’ora, grazie a coinvolgenti esperienze VIP che includono: posti a sedere in prima fila, un ingresso dedicato allo stadio, offerte di ospitalità premium e incontri con le Superstar e le Leggende della WWE.

In vendita i biglietti di WrestleMania 39

WrestleMania 39 si svolgerà in due serate, sabato 1 e domenica 2 aprile, in diretta dal SoFi Stadium di Los Angeles. Al momento è ancora prematuro sapere quali match si svolgeranno, ma la speranza dei fan è che si possa vedere il tanto atteso “dream match” tra Roman Reigns e The Rock. Negli ultimi dieci anni, WrestleMania ha generato un impatto economico cumulativo di oltre 1,25 miliardi di dollari per le città che hanno ospitato l’evento. Lo scorso aprile, 156.352 fan provenienti da 50 Stati USA e 53 Paesi hanno assistito a WrestleMania all’AT&T Stadium, generando un indotto economico record di 206,5 milioni di dollari per la regione di Dallas/Arlington.

Ieri sera si è tenuto il WrestleMania Launch Party a Los Angeles dove alcune superstar della WWE e personalità del mondo dell’intrattenimento, tra cui Snoop Dogg, hanno festeggiato il conto alla rovescia per il “Grandest Stage of them All”. Anche Triple H, da poche settimane a capo del reparto creativo in WWE, e la star di YouTube Logan Paul (ormai diventato una WWE Superstar) hanno alimentato l’hype attorno al grande evento. Nel frattempo la WWE ha già annunciato che WrestleMania 40 si terrà a Philadelphia sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 al Lincoln Financial Field.

Dove vedere WrestleMania 39

Come ormai da tradizione annuale, WrestleMania sarà trasmessa in diretta streaming sul WWE Network in tutto il mondo.