Iniziamo la settimana con tre straordinari progetti Kickstarter

Di solito si dice che il lunedì ed il martedì siano i peggiori giorni della settimana, visto che si inizia a lavorare di nuovo. Per evitare che questo inizio settimana per voi diventi triste e depressivo, abbiamo raccolto alcune novità interessanti legate ai giochi da tavolo con miniature e Kickstarter.

Dadi di Porcellana

I dadi da gioco spesso oscillano tra due caratteristiche importanti ognuna a modo loro: la funzionalità e la bellezza. Se la prima è vitale per utilizzarli, la seconda è ciò che influenza l’acquisto di un set piuttosto che un altro. Talvolta però si può avere la botte piena e la moglie ubriaca: in questo caso si parla di dadi di porcellana, capaci di resistere al lancio nonostante il materiale di cui sono fatti.

In questo modo questi dadi non solo mantengono tutte le comodità di un set di dadi resistente e funzionale, ma allo stesso tempo ricreano dei motivi orientali richiamanti alcune delle dinastie asiatiche più famose. Insomma, con questa colorazione bianca e blu, di certo avere tra le mani un paio di dadi del genere darà ai giocatori quel tocco di classe extra davvero particolare, se non unico. I dadi di porcellana sono acquistabili qui, dove potrete usufruire anche dell’offerta 3X4 (paghi tre, uno in omaggio).

Hell Hath No Fury

Arriva su Kickstarter Hell Hath No Fury, un set di miniature davvero particolare, in quanto raffigura qualsiasi cosa l’acquirente voglia. Pagando 22 sterline (o più) i compratori potranno ricevere delle versioni infernali delle proprie miniature – solo in digitale – stampabili tramite una stampante 3D qualunque. Più un’idea che un bene fisico, Hell Hath No Fury potrà colorare le partite dei vari giochi da tavolo con un tocco molto personale.

Tabletop Fantasy Miniatures

Progetto Kickstarter per l’ideazione e produzione di sei miniature da 28mm e cinque terreni. Tabletop Fantasy Miniatures coinvolge per la parte progettuale Ana Polanscak, famosa per il suo blog Gardens of Hecate. Con uno stile originale, questo Kickstarter darà carta bianca alla scultrice per realizzare qualcosa di davvero unico.