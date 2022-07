Sono ufficialmente iniziate in Italia le riprese di Dune: Parte Due, sequel del film diretto da Denis Villeneuve e basato sull’epico romanzo sci-fi di Frank Herbert. La location designata è quella di San Vito, frazione di Altivole, piccolo comune della provincia di Treviso.

Le riprese sono iniziate ieri e il set è ovviamente blindatissimo ai passanti. Al momento è dato sapere soltanto che alcune scene verranno girate presso la tomba Brion, memoriale realizzato dall’architetto veneto Carlo Scarpa, commissionato nel 1969 e ultimato nel 1978. Fu realizzato su richiesta della famiglia Brion come ultima dimora di Giuseppe Brion, imprenditore e fondatore dell’azienda Brionveg.

Il complesso memoriale presenta un’estetica architettonica molto conforme alle ambientazioni di Dune. La chiusura del cimitero al pubblico è stata imposta sino all’8 luglio. La troupe del kolossal si sposterà poi a fine mese in Ungheria, dove tra l’altro è stato già girato il primo capitolo.

Originariamente previsto per il 20 ottobre 2023, Dune: Parte Due arriverà nelle sale il 17 novembre 2023: sarà quindi in competizione diretta con il prequel cinematografico di Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Non sappiamo il perchè di questo slittamento.

Torneranno a bordo del sequel Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Zendaya, mentre le new entry saranno Christopher Walken nei panni dell’Imperatore Shaddam IV, Lea Seydoux in quelli di Lady Margot, Florence Pugh nel ruolo della principessa Irulan e Austin Butler in quelli del letale Feyd- Rautha Harkonnen). La figura dell’Imperatore era stato a lungo teaserata nel primo film.

Se anche il sequel dovesse avere successo al box-office, la Warner potrebbe pensare a un terzo capitolo che chiuderebbe l’arco narrativo di Paul Atreides e a nuovi progetti ambientati nell’epico universo sci-fi. Lo stesso Villeneuve si era detto pronto nel voler adattare la storia di Dune Messiah.