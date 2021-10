Injustice in italiano su Amazon Prime Video, Infinity+ e in home video

La notizia era circolata già da qualche giorno, corroborata da Amazon, ma solo nelle ultime ore è stato ufficializzato che Injustice, il film animato basato sul popolare videogioco picchiaduro che ha dato vita anche ad un serie a fumetti, arriverà doppiato in italiano sulla piattaforma Infinity+, su Amazon Prime Video e in home video.

Injustice in italiano su Infinity+ e in home video

Injustice arriverà doppiato in italiano in Premiere su Infinity+ dal 26 novembre al 2 dicembre. È già disponibile su Amazon Prime Video per il noleggio in UHD ad € 4,99 oppure per l’acquisto sempre in UHD ad € 13,99.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Ed infine sarà disponibile in home video (4K Ultra HD + Blu-Ray e DVD) dal 4 novembre, potete già preordinare la vostra copia su Amazon.

Eccovi la sinossi ufficiale:

Quando il suo mondo viene sconvolto da una serie di eventi tragici scatenati dal diabolico Joker, Superman è determinato più che mai a riportare la pace… a qualsiasi costo. L’Uomo di Acciaio instaura così una vera tirannia a cui potrà porre fine solo un eroe: Batman. Anche i membri della Justice League si dividono, schierandosi a fianco di uno dei due ex-alleati in una mortale battaglia per la libertà. In questo caotico universo alternativo ogni legame viene messo alla prova e il confine fra amici e nemici si fa sempre più sottile. Tratto dagli omonimi videogame e graphic novel, acclamati dalla critica, in Injustice si scatena una guerra senza quartiere fra i più grandi supereroi DC. Il mondo sopravvivrà?

Mentre questo è il trailer in lingua originale, in attesa magari di uno in italiano:

A proposito di Injustice

Injustice è prodotto dal regista e sceneggiatore Rick Morales (Mortal Kombat Legends), Sam Register, Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Alyessa Ornelas (Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge). La regia è di Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) mentre la sceneggiatura è di Ernie Altbacker (Batman: Hush).

Il cast vocale di Injustice è composto Justin Hartley come Superman e Anson Mount nei panni di Batman. Laura Bailey come Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison nei panni di Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney sarà l’interprete vocale di Lanterna Verde e Brandon Michael Hall quello di Cyborg. Continuando troviamo Edwin Hodge come Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson nei panni di Plastic Man, Gillian Jacobs in quelli di Harley Quinn e Yuri Lowenthal sarà l’interprete vocale di Mirror Master, Flash e Shazam.

Acquistate il Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione per godervi Amazon Prime Video tranquillamente sul vostro televisore.