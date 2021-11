Innistrad: Promessa Cremisi è disponibile su Magic Arena

Innistrad: Promessa Cremisi, la nuova espansione di Magic: The Gathering è disponibile su Magic: The Gathering Arena, l’applicazione che permette di giocare al noto gioco di carte collezionabili direttamente da PC e Smartphone.

L’espansione, così coma la precedente Caccia di Mezzanotte, introduce i giocatori ai classici temi horror, inclusi vampiri, lupi mannari e spiriti, e presenta nuove meccaniche di gioco che consentono continue strategie di costruzione del mazzo, insieme a quelle precedentemente aggiunte e uscirà ufficialmente in versione cartacea nei negozi il 19 Novembre. E per celebrarne l’uscita, Wizards of the Coast ha pubblicato un nuovo trailer che potete vedere direttamente al fondo della notizia.

Oltre al ritorno del ciclo Giorno/Notte introdotto con Caccia di Mezzanotte, Promessa Cremisi introduce due nuove meccaniche: la prima è chiamata Addestramento, che viene innescata ogni qual volta una creatura attacca insieme un’altra che possiede forza maggiore, e consiste nel mettere un segnalino +1/+1 sulla creatura che possiede l’abilità. La forza delle creature attaccanti viene verificata solo nel momento in cui attaccano. Fintanto che la creatura con addestramento è ancora sul campo di battaglia, riceverà il segnalino +1/+1, anche se la sua forza è ora pari o superiore a quella dell’altra creatura, se non sta più attaccando o addirittura se l’altra creatura non è più sul campo di battaglia.

La seconda, invece, è Fendere e offre un costo alternativo a Istantanei e Incantesimi. Quando viene lanciata una carta con questa abilità, lo si può fare pagando il suo normale costo di mana, facendo ciò che ogni singola parola del suo testo delle regole dice; se invece si paga il costo di fendere, si possono ignorare tutte le parole tra parentesi quadre.

Inoltre, vi sarà una raccolta di carte reinventata con illustrazioni alternative ispirate al mondo e ai personaggi del Dracula di Bram Stoker, inclusa una carta planeswalker del Conte Dracula.

La notte perpetua di Caccia di Mezzanotte minaccia ancora il piano di Innistrad. Promessa Cremisi segue il viaggio di Sorin, un iconico vampiro Planeswalker, che tenta di contrastare la diabolica nobildonna vampira, Olivia Voldaren, e i suoi piani di legarsi in matrimonio alla stirpe Markov e assumere il controllo del piano.

