Insuperabili X-Men: i creatori della serie vorrebbero realizzare un reboot per Disney+

Gli autori della popolare serie animata anni "90 giunta in Italia con il titolo de Insuperabili X-Men, hanno contattato Disney+ per chiedere di poter realizzare un sequel o un reboot per la piattaforma streaming.

Bambini degli anni “90, a rapporto! Il team che produsse la serie animata Insuperabili X-Men, vorrebbe mettersi a lavoro per produrre nuovi episodi da distribuire sulla piattaforma streaming Disney+.

A comunicare la lieta novella del tutto inaspettata, Borys Kit dell’Hollywood Reporter, che sostiene che i creatori dell’iconica serie animata andata in onda sulle reti Mediaset negli anni “90 diventando una produzione cult negli anni “90, si stia adoperando per portare nuovi episodi su Disney+, servizio streaming della casa di Topolino in dirittura d’arrivo a marzo 2020 in Italia.

Larry F. Houston, produttore esecutivo della serie storica, dichiara: “L’obiettivo del team creativo sarebbe riprendere la storia della serie animata esattamente dove l’avevamo lasciata”, lo scenario di un sequel farebbe sicuramente felici i più grandicelli, ma si rappresenterebbe ostico e poco remunerativo per il servizio streaming, visto che la serie classica, ormai piuttosto datata, difficilmente susciterebbe appeal nei confronti delle nuove generazioni ora che non solo le tecniche d’animazione ma anche il medium narrativo si sono evoluti. Houston, complice il recente successo della testata a fumetti X-Men “92 che riprendeva il roster di mutanti e la grafica dell’epoca, si è detto disponibile anche a realizzare un reboot ambientato ai tempi nostri, scenario che non solo renderebbe più fattibile la concretizzazione del progetto, ma permetterebbe ai Marvel Studios di presentare adeguatamente i personaggi al pubblico cresciuto principalmente con le pellicole incentrare sugli eroi presenti esclusivamente nell’Universo Cinematografico Marvel.

Prodotta dalla Saban Entertainment in un momento storico in cui Marvel stava rischiando la bancarotta, Insuperabili X-Men andrò in onda per cinque stagioni ed un totale di settantasei puntate, e fu una delle primissime serie animate ad avere una narrazione serializzata suddivisa in archi narrativi e continuity.