L’intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie emergenti più discusse e dibattute del nostro tempo. Sebbene l’intelligenza artificiale offra una vasta gamma di benefici, tra cui miglioramenti nella salute, nell’istruzione e nella ricerca, ci sono preoccupazioni sempre crescenti sul quanto questa tecnologia possa diventare pericolosa per l’umanità, definendo la possibilità come uno scenario Terminator. Geoffrey Hinton, uno dei maggiori esperti di intelligenza artificiale al mondo, con una vasta esperienza nel campo delle reti neurali artificiali, ha recentemente espresso la sua preoccupazione per il fatto che l’IA potrebbe diventare troppo potente e incontrollabile.

Geoffrey Hinton e l’intelligenza artificiale

In una recente intervista con CBS News, secondo quanto riportato, Geoffrey Hinton ha trattato il tema dell’IA esprimendo parole di sorpresa per quanto sia diventata diffusa e utilizzata l’IA, affermando inoltre che di questo passo ci potrebbe volere meno di 20 anni per raggiungere l’IA generica.

Fino a poco tempo fa, pensavo che ci sarebbero voluti dai 20 ai 50 anni prima che avessimo un’IA generica. E ora penso che potrebbero volerci 20 anni o meno.

Immagine: Depositphotos

Tuttavia, a tal proposito, Geoffrey Hinton ha anche espresso la sua preoccupazione per il fatto che l’IA potrebbe diventare così potente da diventare incontrollabile.

Il potenziale pericolo dell’intelligenza artificiale

Il potenziale pericolo dell’intelligenza artificiale è un tema caldo nel dibattito pubblico, con molti scienziati e pensatori che esprimono preoccupazione per il fatto che l’intelligenza artificiale possa diventare così potente da mettere in pericolo l’umanità stessa. Una delle principali preoccupazioni è che l’IA potrebbe diventare troppo avanzata e svilupparsi in modo autonomo, diventando incontrollabile. Inoltre, l’IA potrebbe anche essere utilizzata per scopi nefasti, come la guerra e il controllo della popolazione, ad esempio attraverso la sorveglianza di massa.

Purtroppo, i pericoli dell’IA non sono solo teorici; ci sono già casi in cui l’IA è stata utilizzata per scopi nefasti. Ad esempio, la tecnologia deepfake è stata utilizzata per creare video fuorvianti che sembrano reali, ma sono stati manipolati per diffondere notizie false. Inoltre, alcuni software di intelligenza artificiale basati su immagini sono stati accusati di utilizzare le opere di altri artisti senza il loro permesso.

Ecco le parole di Geoffrey Hinton a riguardo:

Penso che sia molto ragionevole che le persone si preoccupino di questi problemi ora, anche se non accadrà nel prossimo anno o due. La gente dovrebbe pensare a questi problemi.

L’IA può essere controllata?

Ma come poter risolvere questi potenziali problemi? Esiste un modo per anticipare i tempi e non rendere l’intelligenza artificiale pericolosa per l’uomo? Mentre molti esperti diIA riconoscono il potenziale pericolo che rappresenta per l’umanità, alcuni credono che ci sia una soluzione per controllare l’IA. Una delle principali soluzioni proposte è quella di sviluppare un sistema di regolamentazione per l’IA, simile a quello che esiste per altre tecnologie come l’energia nucleare. Tuttavia, ci sono anche preoccupazioni sul fatto che una regolamentazione eccessiva potrebbe impedire lo sviluppo dell’IA.

Per concludere, nel caso il tema vi appassioni e vogliate approfondirlo, vi informiamo che su Amazon trovate disponibili per l’acquisto numerosi volumi tutto da scoprire.