Inter-Torino: dove vedere la partita di oggi

Riparte il campionato dopo l’ultima sosta delle Nazionali. Gli Azzurri, d’ora in avanti, dovranno affrontare numerosi impegni con il pericolo covid-19 sempre presente. Tra i vari big match della giornata, degno di nota è sicuramente il match valido per l’ottava giornata di serie A che andrà in scena oggi pomeriggio, domenica 22 Novembre, allo stadio Giuseppe Meazza. In campo ci sono Inter e Torino (diretta esclusiva per gli abbonati a DAZN).

Per poter seguire gli eventi disponibili su DAZN e SKY è necessario sottoscrivere i rispettivi abbonamenti.

Due squadre che, per vari motivi, hanno risentito degli effetti del covid-19 e che arrivano al match con obiettivi differenti. Da una parte l’Inter che, dopo il pareggio dell’ultima giornata contro l’Atalanta, dovrà rilanciare i suoi sogni per scudetto, dall’altra il Torino con mister Giampaolo che ha raccolto, in queste prime uscite, solo cinque punti e deve uscire al più presto da una zona di classifica complicata.

Venendo al match, l’Inter ha svolto un solo allenamento con tutto il gruppo a completo. Brozovic e Kolarov, colpiti dal Covid, si aggiungono agli indisponibili Sensi (non lontano il suo rientro) e Vecino. Formazione quindi che vedrà in porta il solito Handanovic a guidare un reparto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni, ma occhio a D’Ambrosio e Ranocchia che sono in ottima forma e potrebbero far rifiatare i titolari in ottica Europa (martedì il ritorno del big match di Champions League contro il Real Madrid). Sulle fasce di nuovo spazio a Darmian (Hakimi verso la panchina) e Young, con la mediana affidata a Vidal e Gagliardini e Barella, a sostegno del tandem d’attacco formato da Lukaku e Lautaro Martinez.

Il Torino sarà invece privo di Marco Giampaolo, out per Coronavirus, così come altri due giocatori. La squadra, quindi, è nelle mani del vice capitano Francesco Conti. La formazione dovrebbe essere quella che ha pareggiato 0-0 contro il Crotone prima della pausa. Dunque, si va verso la conferma della coppia di difesa, Lyanco e Bremer, così come in attacco, Verdi e Belotti supportati da Lukic. I ballottaggi principali saranno sui terzini, con Singo e Murru che provano a insidiare Vojvoda e Rodriguez, rientrati dagli impegni.

Di seguito vi ricordiamo gli appuntamenti per la nona e decima giornata di campionato.

GIORNATA 10

05/12 – Inter-Bologna, sabato ore 20.45

06/12 – Hellas Verona-Cagliari, domenica ore 12.30

06/12 – Udinese-Atalanta, domenica ore 15.00

GIORNATA 11

12/12 – Lazio-Hellas Verona, sabato ore 20.45

13/12 – Cagliari-Inter, domenica ore 12.30

13/12 – Atalanta-Fiorentina, domenica ore 15.00