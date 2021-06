Intervista a Aaron Forsythe, vicepresidente del design di Magic: The Gathering

In occasione dei dieci anni dalla nascita del formato Modern di Magic: The Gathering, abbiamo avuto l’opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Aaron Forsythe, il vicepresidente del design del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast, con il quale abbiamo parlato proprio del lato competitivo, di come si è evoluto nell’ultima decade e di come cambierà ora che siamo vicini all’uscita di Orizzonti di Modern II, la nuova espansione che darà una ventata d’aria fresca reintroducendo alcune carte precedentemente bandite, modificandole leggermente.

Salve Aaron! Potresti gentilmente presentarti e descrivere il tuo ruolo in Wizards of the Coast?

Sono Aaron Forsythe, il vicepresidente del design di Magic: The Gathering. Il mio compito è quello di supervisionare tutti gli sforzi di progettazione delle carte di Magic, e di tanto in tanto mi immergo e faccio parte del lavoro da solo. Ad esempio, sono stato il capo scenografo di Orizzonti di Modern II.

La facilità delle diverse possibili meccaniche su Arena rispetto al gioco cartaceo è un aspetto che viene tenuto in considerazione durante la creazione delle carte?

La maggior parte delle volte sì, specialmente sui set che esistono sia su Arena che nella controparte cartacea (quindi per la maggior parte di essi). Dobbiamo assicurarci di offrire ai giocatori una buona esperienza su tutte le nostre piattaforme. Ma con un’espansione come Orizzonti di Modern II, che non non sarà presente su Arena, abbiamo dovuto realizzare alcune carte che potrebbero non essere state una grande esperienza in digitale per un motivo o per l’altro (anche se abbiamo lavorato a stretto contatto con Magic Online). Ci piace sfruttare tutte le opportunità che abbiamo per adattare ogni set alla piattaforma su cui verrà giocato.

In che modo la pandemia ha influenzato la scena competitiva di Magic?

Ci ha fatto mettere in pausa i nostri piani per espandere il gioco non solo per quanto riguarda il competitivo, ma su tutti i livelli. Abbiamo spostato molto il gioco sull’online e Magic: The Gathering Arena ci è stato di enorme aiuto in questo. Di recente abbiamo parlato molto del gioco organizzato e consiglierei alle persone di dare un’occhiata a questo articolo e a questo video che parlano del futuro del gioco.

Qual è stato il tuo set o design preferito?

Ho un debole per il set base di Magic 2010, perché penso che abbia aiutato l’intero team di progettazione a orientarsi maggiormente verso carte e meccaniche interessanti. Sono molto orgoglioso di quello. Ma come “guilty pleasure”, il set con cui mi diverto di più a giocare è Spirale Temporale.

Tra tutti i formati di Magic, il Modern è quello che ha visto più aumento di popolarità. Qual è stato, secondo te, l’aspetto che ha attratto di più?

Gli aspetti sono due: il fatto di poter costruire un mazzo e giocarci per anni e il fatto che, grazie alle frequenti ristampe di carte importanti, non serva cambiarle frequentemente, perchè ancora disponibili in quel formato. E c’è un’enorme varietà di mazzi tra cui scegliere!

Orizzonti di Modern II renderà le carte precedentemente difficili da ottenere più accessibili ai nuovi giocatori: possiamo aspettarci che questo in futuro continui anche per i formati Eternal?

Siamo sempre alla ricerca di modi per ristampare carte popolari: ad esempio, penso che l’inclusione delle Fetchlands in Orizzonti di Modern II sia stata più un caso di “al posto giusto, nel momento giusto”. Inoltre, continueremo a creare set Masters e fare cose come Zendikar Expeditions e l’Archivio Mistico di Strixhaven per continuare a ristampare.

In che modo prodotti come Modern Masters hanno aiutato con l’accessibilità alle carte valide per i tornei?

I giocatori si aspettano che, ogni tanto, rilasceremo un set Masters che offre un ottimo ambiente di draft, fornendo allo stesso tempo molte ristampe che sono necessarie per formati come Modern e Commander.

Quali sono stati i set o i blocchi di espansioni più popolari nel formato Modern negli ultimi dieci anni?

Strixhaven è diventato rapidamente il set di Magic più venduto di tutti i tempi, quindi dirò che è il set più popolare in Modern! Ma presumo che tu stia chiedendo dell’impatto anche sul formato Constructed. Oltre ai set che contribuiscono ai cicli dual-land più popolari, i set che hanno influenzato di più il Modern sono La guerra della scintilla, per via dei suoi planeswalker, Giuramento dei guardiani, per quanto riguarda i mazzi Eldrazi incolori e la prima Orizzonti di Modern perché ha la più alta densità di carte al livello di potenza del formato.

Sulla base delle prime anteprime, Orizzonti di Modern II sembra essere più concentrato sulla fornitura delle ristampe necessarie ai formati standard come le fetchland. Quali sono i tuoi piani per mantenere le carte originariamente aggiunte nel primo Orizzonti di Modern e per fare in modo che il formato rimanga accessibile a tutti?

Non voglio rivelare troppo, perché abbiamo alcune cose interessanti in arrivo che fanno proprio questo. Consiglio di rimanere sintonizzati!

Cos’hai imparato durante la progettazione dei set pensati per il Modern, ma che sono poi usciti dal formato Standard negli ultimi 10 anni? Se avessi l’opportunità di tornare indietro e cambiare una cosa, quale sarebbe?

Cerchiamo sempre di assicurarci che ci siano molte carte che le persone vorranno possedere, una volta che un’espansione esce dal formato Standard. Negli ultimi anni, siamo migliorati sempre di più nel creare carte che colpiscono nel segno all’interno dello Standard stesso e che hanno un impatto su formati più grandi, come Entità Alafolgorante, Driade del Boschetto di Ilysia e Apparizione dell’Enclave. Queste carte, se create correttamente, danno davvero l’impressione che i nostri set principali siano per tutti, indipendentemente dai formati che una persona preferisce. Per quanto riguarda tornare indietro e cambiare qualcosa, direi la meccanica del compagno. Abbiamo appena constatato quanto valesse una carta in più rispetto alla difficoltà di creazione di un mazzo. E mentre penso che la nostra correzione abbia fatto un lavoro decente nel portarli in una posizione più equa, mi piacerebbe poter tornare indietro nel tempo e fare un altro tentativo per farli meglio.

Le ristampe sono sempre state una parte controversa di ogni espansione di Magic. Come valuti ciò che viene ristampato? Ci sono dei particolari canoni che le carte devono rispettare, come ad esempio se si adattano al tema di una determinata espansione?

Come detto prima, abbiamo i set Masters per ottenere molte di ristampe tutte in una volta. Anche se non ne faremo uno quest’anno, i set base sono stati ottimi per questo motivo. I mazzi Commander sono un’altra buona fonte di ristampe per quel formato e abbiamo escogitato altri modi creativi per ristampare le carte, come l’Archivio Mistico di Strixhaven e prodotti come i Secret Lair. Ma per i set di prima qualità, generalmente cerchiamo un adattamento tematico e una buona giocabilità in Standard.

Cosa sono le carte della “Lista”? Ogni quanto viene aggiornata?

La cosiddetta “Lista” (The List) è un catalogo di 300 carte introdotte nel 2020 sulla scia delle carte Timeshifted di Spirale Temporale e del set Mystery Booster e rendono omaggio al passato di Magic: The Gathering. Aggiorniamo la Lista all’uscita di ogni set e potete vedere l’ultimo aggiornamento fatto con Strixhaven semplicemente cliccando su questo link.

Le due espansioni di Orizzonti di Modern sembrano essere molto più sperimentali in termini di design rispetto ad altri set. Cosa accende questa creatività nel design per questa espansione? Ha qualcosa a che fare con il formato Modern stesso?

Un po’ sì, ma soprattutto ha a che fare con la libertà di non avere tutte le considerazioni di un normale set. Di solito siamo preoccupati di creare un mondo coeso e creare carte che si incastrino bene senza essere opprimenti o inutilmente complicate, quindi ci sono molte cose che non faremo in un set “normale”. Nel giro di pochi anni ci ritroviamo con questa grande pila di idee folli che non avremmo potuto realizzare da nessun’altra parte, quindi le abbiamo inserite nei set di Orizzonti di Modern. Diamo anche un’occhiata a come appare il metagame Modern e proviamo a inserirvi alcuni nuovi pezzi, ma molte delle carte sono solo idee di design folli che qualcuno voleva realizzare.

Qual è l’aspetto del processo creativo di un nuovo prodotto che preferisci?

Mi piace l’inizio del processo in cui il mio team lavora con quello che si dedica al “worldbuilding”, per creare meccaniche interessanti che danno vita ai nostri mondi. Con Kaldheim, ad esempio, stavamo pensando a tutti i modi migliori per rappresentare temi vichinghi e norreni, elementi come presagi, rune e vantarsi di grandi imprese. Partire da quei discorsi, per creare nuove meccaniche è davvero divertente e gratificante.

Hai gradualmente fatto carriera in Wizards, da Editor a Vice Presidente del Design. Qual è stata l’evoluzione del tuo impatto sul design del gioco?

Quando sono diventato il direttore del design nel 2007, la cosa principale che volevo realizzare era riportare il focus di Magic su ciò che me ne ha fatto innamorare a metà degli anni ’90, ovvero dei design nuovi e altisonanti. Il set base Magic 2010 è stato il primo grande passo in quella direzione, ma si può notare questo “cambio” anche in espansioni come Zendikar e Innistrad, sempre di quel periodo. Penso che questo approccio abbia davvero reso il gioco più accessibile, pur mantenendo tutta la grande strategia.

Hai sperimentato e partecipato a molti cambiamenti nel gioco e nel modo in cui è stato progettato. Quali di questi sono stati più importanti per te?

Sono successe così tante cose da quando sono subentrato: nuovi tipi di carte, nuove regole, nuove strutture dei set e così via. Ma penso che il cambiamento di design più importante sia stato la diversificazione della nostra linea di prodotti per adattarsi al meglio alla varietà di giocatori che abbiamo. La creazione dei mazzi Commander è stata importante, ma lo è stata anche la realizzazione di set come Orizzonti di Modern che parlano ai fan dei formati competitivi e così siamo in grado di soddisfare molti stili di gioco diversi.

Il formato Modern è molto ampio e in continua evoluzione. Ci vuoi raccontare come è stato creato?

Abbiamo sempre voluto un formato che vivesse tra il “tutto” di Legacy (che è vincolato dalla nostra politica di ristampa) e il “cambiamento” di Standard. Per un po’ è stato un formato chiamato Esteso, ma poiché siamo stati costretti a ruotare le carte fuori da esso, è caduto in disgrazia. Volevamo qualcosa che non ruotasse, ma da cui potessimo ristampare tutto. Alcuni fan avevano iniziato a giocare in maniera amatoriale con un formato particolare subito dopo il periodo della Reserved List (se non ricordo male era da Maschere di Mercadia in avanti), ma volevamo una linea più chiara sull’espansione da cui partire. Abbiamo scelto come inizio l’ottava edizione, che presentava anche una nuova cornice e l”abbiamo lanciato ufficialmente al Pro Tour Innistrad di Philadelphia. Il resto è storia.

Orizzonti di Modern II è una nuova espansione che porterà nuova vita al formato, ristampando anche vecchie carte che erano limitate al Legacy (una su tutte, il Counterspell). Ci saranno altre ristampe di carte forti come questa?

Sì, volevamo aggiungere più di una carta ad alto impatto. Counterspell è quella che i giocatori hanno chiesto di più, ma man mano che la stagione delle anteprime proseguirà, potrete vedere altre chicche che sicuramente vi faranno piacere.

Ristampare carte così potenti non rischia di sbilanciare la potenza dei vari colori?

Ogni volta che introduciamo un sacco di nuovi contenuti in un formato come Modern, le cose inevitabilmente si smuoveranno, e va bene così! Ci sono molti strumenti nel formato per combattere praticamente qualsiasi tipo di strategia che diventa troppo opprimente. Con Counterpell in particolare, l’abbiamo testato molto e abbiamo trovato che fosse un aggiornamento decente rispetto a carte come Mana Leak e Logic Knot, ma che rientrava nella stessa gamma di ciò che altri colori possono fare nel formato allo stato attuale.

Mentre l’aggiunta di nuove carte a un formato è un modo ormai collaudato per dare uno scossone alle partite, l’altra possibilità è reintrodurre carte del passato di Magic (come nel caso di Counterspell). Dati questi cambiamenti, quali sono le possibilità di rivedere la lista delle carte bannate da Modern e reintrodurre più carte come Stoneforge Mystic, ad esempio, che erano problematiche anni fa ma potrebbero funzionare perfettamente nel metagame di oggi?

Diamo sempre uno sguardo alla lista delle carte bannate e negli ultimi anni ne abbiamo reintrodotte parecchie; hai menzionato Stoneforge, ma ci sono anche Bloodbraid Elf, Jace, Ancestral Vision e Sword of the Meek. In genere vogliamo riabilitarle solo quando siamo davvero sicuri che siano al sicuro: non vogliamo dover ri-bannare le cose come abbiamo fatto con Golgari Grave-Troll! Forse un giorno anche la carta Splinter Twin potrà tornare ad essere giocata, ne parliamo sicuramente spesso, ma fino ad allora, i suoi numerosi fan dovranno essere pazienti e provare alcuni degli altri fantastici mazzi del formato.

Avete in programma di incorporare il formato Modern in Magic: The Gathering Arena in futuro?

Non nel prossimo futuro, ma mentre continuiamo ad aggiungere contenuti a MTG Arena attraverso Historic Anthologies, set rimasterizzati e altro, tutto è possibile. Ma al momento non ci sono piani specifici per Modern su MTG Arena.

Preferisci giocare in Modern o Legacy? Qual è la tua strategia?

Anche se in fondo sono un giocatore di vecchia data, gioco a Modern molto spesso. Devo ammettere che mi piacciono i mazzi rosso-verdi che fanno saltare in aria le terre e giocano carte cattive come Blood Moon: quelle sono strategie che mi sono divertito a giocare sin dai tempi del Pro Tour di 20 anni fa! Il mio mazzo preferito in Legacy è la combo nero-verde Dark Depths: molte interruzioni e un’impressionante condizione di vittoria!

Dato che sei un rinomato giocatore competitivo di Magic: The Gathering, cosa pensi che separi MTG dagli altri giochi competitivi?

La combinazione di varietà e abilità delle varie carte è davvero esaltante: hai un piano di gioco, ma devi costantemente aggiustarlo in base a ciò che tu e il tuo avversario pescate. Inoltre, offriamo una vasta gamma di esperienze, dal Draft al Vintage, che mantengono il gioco fresco e nuovo rispettando allo stesso tempo i suoi tre decenni di storia. C’è davvero qualcosa per tutti!

Orizzonti di Modern II uscirà ufficialmente il 18 Giugno (anche se il pre-release sarà già l’11) e se volete già portarvi avanti, potete pre-ordinare il box con ben 36 buste draft semplicemente cliccando su questo link.