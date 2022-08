Da NXT al main roster della WWE, Damian Priest ha conquistato il pubblico con la sua attitudine “metal” e le sue abilità atletiche non indifferenti per una superstar della sua stazza. Da mesi è parte della stable Judgment Day, nata dopo WrestleMania, e sarà uno dei grandi protagonisti di Clash at the Castle, in programma sabato 3 settembre a Cardiff. Abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con lui, in vista del grande evento, in esclusiva italiana per Cultura Pop. Ecco quello che ci ha raccontato.

La nostra intervista esclusiva a Damian Priest, stella della WWE

Negli ultimi mesi sei stato protagonista di eventi abbastanza tumultuosi in WWE con il Judgment Day. Da chi è nata l’idea della stable e com’è il tuo rapporto con Edge al di fuori del ring?

Damian Priest: Fu proprio Edge a proporre l’idea alla WWE (ride). Un giorno mi chiamò e mi chiese se volessi farne parte, io ovviamente accettai senza batter ciglio. Sono cresciuto guardando fazioni storiche come l’NWO, la DX, gli Horsemen, l’Evolution, quindi l’idea mi intrigava. Si trattava di un’opportunità imperdibile perchè non c’era una direzione precisa per il mio personaggio nel main roster nonostante avessi appena terminato un regno da United States Champion. Edge è una persona fantastica, non è soltanto un Hall of Famer e una leggenda di questo business, ma è davvero un grande uomo. Mi ha sempre aiutato, anche quando ero a NXT, dandomi consigli utili per la mia carriera. Ancora non so come mai mi abbia preso così tanto a cuore, ma averlo incontrato per me è significato un mondo. E quindi gli sarò per sempre riconoscente.

Poche settimane ci separano da Clash at the Castle, evento storico che segnerà il ritorno della WWE in uno stadio in UK. Chi ti piacerebbe affrontare e quali sono le tue aspettative per questo show?

Damian Priest: Visto che sono impegnato in una rivalità con Edge, mi piacerebbe affrontare lui. Ovviamente da professionista vorresti sempre essere coinvolto nei match più appetibili che generano l’attrazione maggiore al box-office. Sto già lavorando con Edge, ma non ci siamo ancora scontrati. E poi sto lavorando anche con Rey Mysterio, altra leggenda del business. Il solo pensiero di essere nel mix con loro mi fa impazzire. Senza parlare del fatto che sto lavorando con i miei compagni del Judgment Day. Siamo tutti eccitati per Clash at the Castle, sarà un evento storico per i fan e soprattutto per noi. Sappiamo benissimo che non si tratta di un semplice show, il feeling è da vera e propria WrestleMania e abbiamo una motivazione in più per dare il 100%. Ogni volta che saliamo sul ring cerchiamo di essere orgogliosi di quello che facciamo, ma Clash at the Castle sarà un evento speciale e sappiamo di non poter deludere i fan.

Negli ultimi anni sono state molteplici le celebrità che hanno deciso di “invadere” il mondo della WWE. Penso a Bad Bunny, che ha fatto coppia con te a WrestleMania, e a Logan Paul. Cosa ne pensi e cosa invece pensi degli hater che criticano a priori il loro coinvolgimento?

Damian Priest: Il trend delle celebrità va avanti da decenni, pensa alla primissima WrestleMania. Adesso le condizioni sono diverse perchè Bad Bunny e Logan Paul, due dei nomi che hai citato, arrivano in WWE per dare il meglio, rispettare il business e guadagnarsi il rispetto di fan e addetti ai lavori. Non vengono soltanto per fare il contentino. Mi piace questa nuova attitudine e mi piace il fatto che vogliano fare di tutto per essere una superstar della WWE e non semplici celebrità che provano a fare quello che facciamo. Ascolta, anche noi siamo fan delle celebrità e quando andiamo nel loro mondo, mostriamo lo stesso segno di rispetto e gratitudine. Per me si tratta di uno scenario molto positivo e continuo a essere ottimista al riguardo.

Vorrei parlare con te di Triple H. Ovviamente è stato un tuo grande estimatore a NXT, adesso è a capo del team creativo in WWE. Che tipo di cambiamenti pensi possa apportare per migliorare il prodotto attuale e attirare una nuova generazione di fan?

Damian Priest: Guarda, abbiamo tutti un lavoro ben preciso: performare al meglio delle nostre abilità e intrattenere i fan. Triple H proverà a creare il miglior prodotto possibile e siamo tutti curiosi di quello che metterà in piedi. Ovviamente è un genio di questo business, non lo si può negare, perchè è nato per far parte di questo mondo e vorrà a tutti i costi solidificare il suo status. Sarà al meglio della forma e sappiamo che si tratta di un momento speciale anche per noi. Facciamo parte di questa pazza giostra nota come WWE, allacciamo le cinture e vedremo dove andrà a parare.

Parlando della tua carriera in WWE, quale pensi sia stato il tuo più grande traguardo e cosa vorresti ottenere di meglio in futuro?

Damian Priest: Quando entri a far parte di questo business vuoi semplicemente presenziare a WrestleMania o diventare campione. Sono gli obiettivi primari. Poi inizi a crescere e maturare come performer, capisci che il vero obiettivo è quello di creare momenti che restino indelebili nella mente dei fan. Penso a WrestleMania nel 2021, quando ho fatto coppia con Bad Bunny, o a SummerSlam dello scorso anno quando ho sconfitto Sheamus diventando United States Champion. Stare sul ring con un futuro Hall of Famer come lui è stato fantastico, ho imparato tantissimo da lui. E quindi è proprio questo ciò che voglio continuare a fare: creare ed essere protagonista di momenti speciali che facciano la storia della WWE.

Settimana prossima andranno in vendita i biglietti di WrestleMania 39 (in programma a Los Angeles). Chi ti piacerebbe affrontare al “Biggest stage of them all”?

Damian Priest: Se dipendesse da me, affronterei chiunque sarà campione: Drew, Brock, Roman, non ha importanza per me, voglio il main event di WrestleMania. Come ti dicevo prima, chiunque entri in questo business vuole essere il migliore e non c’è palcoscenico più ideale di WrestleMania per dimostrarlo. Il mio obiettivo per il 2023? Conquistare il main event di WrestleMania.

Dove vedere WWE Clash at the Castle

I biglietti per assistere dal vivo al grande evento sono ancora disponibili su Ticketmaster.co.uk. Clash at the Castle sarà inoltre visibile in diretta, e in esclusiva, sul WWE Network: chi non potrà essere fisicamente presente a Cardiff non avrà dunque scuse per perdersi un evento che si preannuncia storico.