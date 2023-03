Mancano ormai poche settimane all’edizione numero 39 di WrestleMania, show più importante dell’anno in casa WWE. Tra i grandi protagonisti ci sarà senza ombra di dubbio Drew McIntyre, ex WWE Champion, adesso alla rincorsa dell’Intercontinental Championship detenuto da GUNTHER. Dopo averlo incontrato a Cardiff per Clash at the Castle abbiamo avuto modo di intervistarlo di nuovo ai microfoni di Cultura Pop. Ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Drew McIntyre

Mancano poche settimane a WrestleMania. Non hai ancora un match ufficiale, ma voci danno per certo un triple threat tra te, Sheamus e Gunther. Che ne pensi?

La scorsa settimana c’è stato un finale molto controverso nel match in cui eravamo coinvolti io e Sheamus. I fan hanno inneggiato per il Triple Threat ma, se lo riguardi con attenzione, era evidente di come dovessi essere io il vincitore. Adesso avremo modo di regolare i conti in un match uno contro uno e quindi sì, mi piacerebbe molto disputare un triple threat, ma mi dispiace per Sheamus. Sarò io ad andare a WrestleMania e strappare il titolo a GUNTHER, ma siccome sono un grande amico offrirò poi una chance titolata proprio a Sheamus.

Sei stato Intercontinental Champion soltanto una volta in passato durante la tua prima run con la WWE quando eri il “Chosen One”. Cosa significherebbe per te rivincere allo stato attuale quel titolo?

Ovviamente adesso tutto è diverso. Quando vinsi per la prima volta il titolo avevo soltanto 24 anni, ero un ragazzo molto giovane e ingenuo. I ragazzini fanno cose molto stupide, sai? (ride). Pensavo che fosse soltanto un titolo di passaggio per poi diventare campione del mondo, come era successo con Bret Hart e Shawn Michaels. Non mi rendevo conto dell’importanza e del prestigio di questo titolo. Chi ha seguito la mia carriera sino a oggi sa come tutto sia cambiato per me e, come una chiusura del cerchio, mi piacerebbe vincere l’Intercontinental Championship a WrestleMania dinnanzi al grande pubblico. L’ultima volta che ho vinto dei titoli è stata una sensazione agrodolce perchè eravamo in piena pandemia e senza pubblico.

Si parla anche di un possibile draft post WrestleMania e di come i titoli mondiali verranno nuovamente divisi. Se accadrà, vorresti andare alla rincorsa del WWE o Universal Championship?

Ovviamente mi piacerebbe competere di nuovo per i titoli mondiali, ma adesso il focus rimane quello intercontinentale. E poi penso che prima debba esserci qualcuno che batta Roman Reigns, i titoli non possono essere separati come per magia, sarebbe molto stupido. E magari tutto questo potrebbe segnare il declino della Bloodline, ma concordo sul fatto che ogni show debba avere il proprio campione mondiale. Magari potrebbe essere Cody il favorito oppure sarà qualcuno della Bloodline a tradire Roman, magari Jey? Sarebbe la chiusura del cerchio iniziata due anni fa, io starei attento anche a lui.

Cody Rhodes è tornato in WWE dopo sei anni di assenza ed è più lanciato che mai. Entrambi avete avuto un percorso molto similare, ti piacerebbe un match contro di lui adesso? Lo vedi favorito contro Reigns a WrestleMania?

Penso che abbia una chance molto importante di vincere i titoli, ma deve stare attento alla Bloodline. Anche io ho avuto lo stesso problema con loro nei mesi scorsi. Adesso si sta alleando con Sami Zayn, sta cercando di portare dalla parte sua anche Kevin Owens ed è una strategia molto astuta. Non può battere da solo la Bloodline. In ogni caso sì, se dovesse accadere per un solo titolo o per entrambi i titoli mi piacerebbe affrontare Cody e penso ci sarebbe anche un’ottima storyline da creare attorno. Siamo stati Tag Team Champions in passato, abbiamo viaggiato e condiviso molte cose assieme, entrambi ragazzini, entrambi dei “prescelti”. Staremo a vedere.

La prima volta che la WWE organizzò una WrestleMania a Hollywood fu nel 2005. Hai ricordi di quella edizione, da fan?

Fammi ricordare, qual’era il main event? Se non sbaglio era l’edizione in cui si disputò il match tra Kurt Angle e Shawn Michaels e ci fu il culmine della rivalità tra Triple H e Batista. Una storyline fantastica che tenne il pubblico sempre in allerta, come sta accadendo adesso per la Bloodline. Ma ora che mi ci fai pensare quello che ricordo di più di quell’edizione era la parodia con Kurt Angle e Christy Hemme.

Mancano ancora diversi mesi ma i fan inglesi e di tutta Europa non vedono l’ora di Money in the Bank a Londra. Dopo essere stato l’ambasciatore per Clash of the Castle a Cardiff che aspettative hai per questo evento? Ne vedremo altri di questa caratura in futuro in UK?

Cerco sempre di continuare a spingere per questa espansione globale, e sta accadendo se hai seguito di recente il nostro calendario internazionale aggiornato. Una volta in un’intervista menzionai la Francia, anche in Italia sarebbe bello organizzare qualcosa. Grazie alla presenza di stadi in tutto il mondo si può fare veramente di tutto.

Ci starebbe veramente bene un grande evento al San Siro a Milano!

Assolutamente, sarebbe bello fare qualcosa a Milano e girare anche per la città. Vediamo!

