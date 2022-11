In occasione del Lucca Comics & Games 2022 (una vera e propria edizione da record) abbiamo avuto il piacere di intervistare, in esclusiva per Cultura Pop, Francesco Pannofino, uno dei più celebri rappresentanti della quinta generazione del doppiaggio italiano, sviluppatasi durante gli anni Novanta. Dai suoi lavori per Audible, in cui ha prestato la voce alla trilogia di Valis di Philip K. Dick e alla saga letteraria di Harry Potter, fino ad arrivare al futuro della serie cult Boris, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Francesco Pannofino

Nuovamente ospite al Lucca Comics & Games, fiera che ormai ha acquisito sempre più una caratura internazionale. Sensazioni al riguardo?

Venendo qui ho visto una fiumana di gente incredibile. Ragazzi pieni di vita, allegri desiderosi di divertirsi. Come hai detto tu la fiera è cresciuta tantissimo nel corso degli anni, diventando un vero e proprio evento mondiale, e quindi per me è un grande onore essere qui.

Hai prestato la tua voce, per conto di Audible, alla Trilogia di Valis, opera che rappresenta l’apice dell’espressione letteraria di Philip K. Dick. Puoi raccontarci come hai vissuto quest’esperienza e quale è stato il tuo rapporto con l’autore?

Devo dirti la verità, era un autore che non avevo mai letto in passato. Lo conoscevo come sceneggiatore di grandi saghe cinematografiche, ma non avevo ancora testato i suoi romanzi. Ho approfittato della grande occasione concessami da Audible per scoprire un autore complesso, ma al tempo stesso affascinante. Il suo stile di scrittura giova molto alla comprensione dei temi da lui trattati, spesso molto elevati. In ogni caso scrive benissimo ed è un piacere leggerlo.

La Trilogia di Valis è un racconto personale e interiore, possiamo dire anche una ricerca di una vita che valga la pena di essere vissuta. Quanto di attuale c’è, a tuo modo di vedere, nell’opera di Dick?

La ricerca dell’essere umano nel capire la propria condizione e il motivo per cui sti sta al mondo rappresenta un evergeen. L’autore se la faceva in maniera particolare, andando a scandagliare nel profondo dell’animo. Era una persona molto problematica, forse anche per questo è morto molto giovane, ma era coltissimo. Si dava delle risposte mistiche, conosceva la storia di tutte le religioni ed è un aspetto fortemente impresso nei suoi romanzi.

Di recente è purtroppo venuto a mancare Robbie Coltrane, interprete del mitico Hagrid. Un tuo ricordo dell’attore avendolo doppiato praticamente in tutta la saga cinematografica di Harry Potter? Vi siete mai incontrati dal vivo?

Purtroppo non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, ma l’ho doppiato in tutti i film della saga. Era un grandissimo attore nonchè persona molto generosa. Aveva una voce pesante, ma al tempo stesso buona, e quindi ho cercato di stargli al passo nel doppiare Hagrid, dando all’interpretazione un qualcosa di mio. Mi è dispiaciuto davvero molto nell’apprendere della sua scomparsa.

Finalmente è arrivata la quarta stagione di Boris. Cosa ha rappresentato per te tornare in quel mondo folle e scanzonato che ha conquistato migliaia e migliaia di fan nel corso degli anni, diventando un vero e proprio cult?

Una sensazione bellissima. Avevamo dato tutti per conclusa l’esperienza di Boris dopo la morte di Mattia Torre, ma l’arrivo delle prime tre stagioni sulla piattaforma ha ridato linfa vitale alle serie, venendo apprezzata anche da neofiti. Ha fatto numeri pazzeschi e ha aperto le porte alla realizzazione di una quarta che, a quanto ne so, sta andando molto bene su Disney+. Speriamo di poter girare anche una quinta stagione, chi lo sa.

Cosa riserva il futuro per Francesco Pannofino?

E chi lo sa (ride). Spero di continuare a lavorare, come ho sempre fatto, e di fare nuove esperienze. Tante volte mi lamento del fatto che lavori troppo, ma si tratta di una mia pigrizia fisica. In realtà penso che il lavoro sia importante, anche solo per una questione di equilibrio mentale, e quindi spero di poter fare sempre di più.

Dove recuperare gli audiolibri della trilogia di Valis

La trilogia di Valis, nata dalla penna dello scrittore Philip K. Dick, comprende tre romanzi fantascientifici scritti tra il 1981 e il 1982: “Valis” (1981), “Divina Invasione” (1981) e la “Trasmigrazione di Timothy Archer” (1982). I racconti presentano personaggi diversi e vicende autonome, legate da specifici temi, situazioni e riflessioni. La trilogia di Valis può difatti essere letta come l’esposizione della personale visione mistica dell’autore. Gli audiolibri della “Trilogia di Valis”, una produzione originale Audible Studios, sono disponibili su Audible dal 19 settembre 2022 grazie alla voce di Francesco Pannofino.