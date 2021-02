Intervista a Renato Novara: la voce di Rufy, Sonic e Ted Mosby

Continuano le nostre interviste ai professionisti del mondo del doppiaggio, di pari passo con Voices, il programma in onda sul canale Twitch di Cultura Pop ogni primo e terzo giovedì del mese.

Oggi è toccato a Renato Novara, professionista che ha dato voci a diversi personaggi importanti di anime (come ad esempio Rufy di One Piece), ma anche di serie TV (è la voce di Ted Mosby di How I Met Your Mother) e videogiochi (Sonic e Ezio auditore di Assassin’s Creed sono solo due esempi). Queste sono solo alcune delle domande che abbiamo fatto a Renato e se volete ascoltare l’intervista completa, in cui abbiamo pure rivisitato il monologo dei 45 giorni fatto proprio da Ted Mosby, potete guardare il video che trovate al fondo dell’articolo.

Come è stato iniziare a fare il doppiatore? Perchè hai scelto di intraprendere questa carriera?

Inoltre, questa è una cosa che racconto spesso: sono quasi stato cresciuto a “pane e Sentieri”, la famosa soap-opera, perché ogni volta che rientravo a casa da scuola mia madre lo guardava. Dopo un po’ di episodi, ho iniziato a rendermi conto che le voci erano le stesse dei cartoni animati, e quindi ho avuto voglia di mettere in pratica le mie abilità di cui parlavo prima per fare doppiaggio. Considera che all’epoca c’erano ancora pochi ragazzi giovani, quindi era più “semplice” entrare in questo mondo.

Qual è stato il momento in cui hai capito che sarebbe diventato il tuo lavoro?

In realtà, penso di averlo capito da subito. Io venivo da qualche lavoretto in università, oltre che da un part-time in una radio di giovani reporter di Torino, che poi era un modo per guadagnarmi qualcosa per prendere il treno e andare a Milano per fare i provini.

Poi, tieni conto che sono stato anche fortunato, in un certo senso, perchè mancavano, come dicevo prima, i giovani in questo mestiere e quindi mi hanno messo subito a lavorare tanto. Ma il primo provino grosso che ho vinto e che mi ha fatto dire:”Cavolo, sta iniziando a diventare qualcosa di grosso!”, è stato quello su Edward Elric, di Full Metal Alchemist e sono arrivati poi tutti insieme: How I Met Your Mother, One Piece, tutti a cavallo del 2006 e del 2008.