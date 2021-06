Into the Spider-Verse 2, Issa Rae presterà la voce a Spider-Woman

Continua ad arricchirsi il cast vocale del sequel di Spider-Man: Into the Spider-Verse, pluripremiato film d’animazione Sony uscito nel 2018. Il portale The Hollywood Reporter ha annunciato che Issa Rae (Insecure) presterà la voce a Jessica Drew aka Spider-Woman, personaggio che farà il suo debutto assoluto in live-action.

Comparsa per la prima volta sulle pagine dei fumetti del 1977, Jessica Drew è stata la prima eroina a utilizzare l’alias di Spider-Woman. Nel corso degli anni ha preso parte a importanti storyline come Secret Invasion, Dark Reign e Secret Wars.

Il sequel di Into the Spider-Verse sarà diretto da un trio di registi: Joaquim Dos Santos, Kemp Power e Justin K. Phil Lord e Chris Miller torneranno invece a bordo come sceneggiatori e produttori. L’uscita nelle sale è fissata al 7 ottobre 2022.

Nel nuovo film compariranno anche Cindy Moon aka Silk e lo Spider-Man giapponese, apparso per la prima volta negli anni ’70 e poi diventato un vero e proprio cult. Torneranno Shameik Moore e Hailee Steinfield rispettivamente nei panni di Miles Morales e Gwen Stacy, grandi protagonisti del primo film.

Dato quanto accaduto nella scena post-credits, inoltre, è molto probabile che anche Spider-Man 2099 possa giocare un ruolo importante nel nuovo capitolo. A doppiarlo ci ha pensato Oscar Isaac. Nonostante le speculazioni, invece, non ci sarà lo Spider-Man della mitica serie animata degli anni ’90.

Chris Miller ha già stuzzicato i fan affermando come le animazioni del sequel saranno ancora più spettacolari del capitolo precedente perchè realizzate con tecniche innovative.

