Intrighi di corte e lotte di potere in Crusader Kings the Board Game

Free League Publishing è pronta a distribuire Crusader Kings the Board Game un gioco in scatola di strategia basato sul gioco rts di Paradox Interactive.

Free League Publishing ha annunciato la data di distribuzione del suo gioco in scatola Crusader Kings the Board Game, adattamento del celebre videogioco rts omonimo di Paradox Interactive. Il gioco in scatola di Crusader Kings è stato finanziato nel 2018 con una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter e in questo periodo chi ha sostenuto il gioco sta ricevendo la sua copia del gioco.

Crusader Kings the Board Game sarà un gioco strategico storico per 3-5 giocatori ambientato in un’Europa medievale, che adatterà le tematiche del videogioco nella sua versione analogica.

I giocatori tireranno le fila dei regnanti dell’Europa medievale, impegnati in guerre, complotti, matrimoni politici e ovviamente le crociate. Durante il gioco i partecipanti dovranno trovare il modo di misurarsi con vari eventi, cercando di far prosperare la propria dinastia e lasciare un segno nella storia.

Lo scopo del gioco sarà creare la dinastia più forte in grado di imporsi sulla storia e le altre famiglie; per determinare la forza della propria linea di sangue bisognerà assegnare ai componenti della stessa dei tratti caratteriali distintivi (gentile, forte, ambizioso, ingannevole, ecc…), questi saranno pescati di volta in volta e influenzeranno le varie azioni nel gioco.

L’esperienza di gioco di Crusader Kings the Board Game sarà in grado di unire elementi come i complessi legami di corte e i diversi tipi di eventi storici (guerre, pestilenze, rivolte di mercenari, ecc), per generare un gioco dove la diplomazia e le scelte personali incontrano gli intrighi e le emozioni dei grandi film storici.

Grazie al successo della campagna Kickstarter il gioco verrà distribuito anche attraverso i canali di vendita tradizionali. In occasione del Gen Con 2019 (1-4 agosto) Free League Publishing metterà in commercio il gioco, che avrà il prezzo di 74,49$. All’interno di ogni scatola di Crusader Kings the Board Game sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 6 sacchetti di stoffa, 70 miniature, 5 cartelle delle famiglie nobiliari, 10 cartelle dinastia, 289 carte di gioco, 133 token descrittivi e 216 token e marker.