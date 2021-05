Inuyasha Pop Up Parade da Good Smile Company

Da Good Smile Company arriva, forte come il fendente di Tessaiga, la nuova linea di Inuyasha Pop Up Parade, una serie di piccole figure statiche dedicate all’anime Inuyasha. Le prime due figure ad essere state annunciate sono il mezzo demone cane Inuyasha, protagonista della storia e la co protagonista Kagome Higurashi.

Inuyasha è un anime dei primi anni 2000, tratto dal manga omonimo di Rumiko Takahashi, già nota per opere come Ranma 1/2 e Lamù per citarne alcune, che inizia con una ragazza che cade in un pozzo magico che la porta nel passato. In quel passato toglie il sigillo che imprigiona il mezzo-demone Inuyasha che la salverà dal demone che vuole impadronirsi della sfera dei 4 spiriti.

Da quel momento inizia l’avventura di Kagome a cavallo tra le due epoche e Inuyasha che si scoprirà essere legato sentimentalmente alla sacerdotessa Kikyo di cui Kagome si scoprirà essere la reincarnazione. Da pochi mesi è iniziato Yashahime, seguito ufficiale di Inuyasha con protagoniste le figlie di Inuyasha e Sesshomaru. Inuyasha è edito in Italia da Star Comics e da Novembre sarà disponibile una nuova edizione del manga chiamata Inuyasha Perfect Edition.

Le due figure saranno realizzate in pvc pre colorato e saranno alte circa 17 cm. Saranno super dettagliate, ricche di particolari e avranno una basetta trasparente grazie alla quale potranno essere esposte in sicurezza. Entrambe le figure sono tratte in posa statica: Inuyasha, con il suo classico kimono rosso tiene la spada, nella sua forma base, appoggiata sulla spalla mentre Kagome Higurashi è raffigurata in piedi con la sua divisa scolastica.

Inuyasha Pop Up Parade e Kagome Pop Up Parade saranno disponibili dal mese di Settembre 2021 in Giappone e Novembre 2021 in Italia ad un prezzo di circa 50 euro. Se siete interessati alle due statuette, Inuyasha può essere preordinato a questo indirizzo mentre Kagome Higurashi qui. Se cercate altri prodotti legati ad Inuyasha abbiamo selezionato per voi una lista di gadget e accessori.