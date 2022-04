Continua a cambiare il folto calendario di programmazione targato Marvel Studios. Sono infatti state ufficialmente invertite le date di uscita al cinema di The Marvels, sequel di Captain Marvel, e del terzo capitolo di Ant-Man, intitolato Ant-Man an the Wasp: Quantumania.

Originariamente previsto per il 17 febbraio 2023, il film che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Captain Marvel arriverà sul grande schermo il 28 luglio 2023. Ant-Man 3 è stato invece anticipato da luglio a febbraio, andandosi a prendere lo slot di The Marvels.

A quanto pare la decisione è stata presa per motivi di produzione: il film con Paul Rudd e Evangeline Lilly si trova già in una fase avanzata di sviluppo, mentre The Marvels è ancora alle prime fasi. Vi ricordiamo che in Ant-Man 3 vedremo Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore.

L’attore ha fatto il suo debutto nell’MCU nella serie Loki, interpretando un personaggio chiamato Colui Che Rimane, una variante più giocosa ed eccentrica di Kang.

Il sequel di Captain Marvel, invece, sarà strettamente collegato alla serie Ms. Marvel che vedrà il debutto di Iman Vellani nei panni di Kamala Khan, alias Ms. Marvel. La nota eroina dei fumetti apparirà anche in The Marvels e le prime foto dal set hanno permesso ai fan di dare un’occhiata al suo costume. Nel cast anche Zawe Ashton nel ruolo di un villain non ancora rivelato, assieme a Park Seo-joon, Saagar Shaikh, Zenobia Shroff e Mohan Kapur.

Il 2023 si appresta a essere un anno importante in casa Marvel Studios: oltre ai due film sopra citati uscirà al cinema anche il terzo capitolo de I Guardiani della Galassia, definito dal regista James Gunn come il più emozionante della saga.