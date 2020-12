Investor’s Day: gli annunci di Pixar

Durante l’evento di ieri sera Pixar ha fatto il punto delle produzioni sulle quali è al lavoro. La casa di produzione di Toy Story ha svelato che al momento è al lavoro su una serie di contenuti destinati sia per il cinema che per la piattaforma Disney+.

A presentare la lineup di Pixar è stato il direttore creativo della Pixar Pete Docter che ha presentato un totale di sette nuovi progetti. Le nuove produzioni Pixar includeranno una serie di corti ispirati ad alcuni delle IP esistenti dello studio di animazione, la prima serie animata regolare e due nuovi lungometraggi animati cinematografici.

Pixar: le serie su Disney+

Pixar arricchirà la sua offerta sulla piattaforma streaming Disney con:

Win or Lose,

Pixar Popcorn,

Dug Days,

La serie animata Cars

Win or Lose sarà la prima serie animata regolare prodotta da Pixar e seguirà una squadra di softball delle scuole medie alle prese con la settimana che precede la partita del campionato. La storia sarà raccontata dalla prospettiva dei diversi componenti della squadra e come gli stessi eventi vissuti da tutti saranno percepiti in modo diverso.

Pixar Popcorn sarà una raccolta di corti incentrati su alcuni dei personaggi più iconici dell’Universo Pixar.

Dug Days sarà una serie animata che racconterà la nuova vita del cane parlante Dug, coprotagonista del capolavoro Up, alle prese con situazioni per lui totalmente nuove, come ad esempio la vita nella tranquilla periferia americana (non mancheranno gli scoiattoli comunque).

Nuove avventure attenderanno Saetta McQueen e Carl Attrezzi nella serie animata di Cars. L’iconico duo di auto sarà impegnato in un viaggio attraverso il paese, durante il quale incontreranno vecchi e nuovi amici.

Pixar: i film per il grande schermo

Lo studio di animazione ha presentato tre nuovi lungometraggi animati:

Luca,

Turning Red,

Lightyear

Luca, dell’italiano Enrico Casarosa (già autore del corto La Luna), arriverà a giugno 2021 sarà ambientato in Italia (più precisamente in Liguria) e racconterà la grande amicizia della coppia di migliori amici Luca e Alberto, durante un’indimenticabile estate al mare.

Turning Red della regista Domee Shi (Bao) racconterà della tredicenne Mei e della sua peculiare caratteristica: trasformarsi in un gigantesco panda rosso ogniqualvolta si emoziona! Il film, che si preannuncia come una commedia divertente e un po’ sopra le righe arriverà al cinema l’11 marzo 2022.

Lightyear racconterà le origini del personaggio che ha ispirato il celebre giocattolo. Non sarà quindi una storia su Buzz e la banda di giocattoli che gli appassionati hanno imparato ad amare e conoscere nel corso dei vari Toy Story, bensì una origin story che esplorerà il franchise da cui il celebre giocattolo deve la vita.