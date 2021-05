Invincible: ci sono piani per 5-7 stagioni

L’ottavo e ultimo, straordinario episodio della prima stagione di Invincibile è disponibile, insieme ai 7 episodi precedenti, su Amazon Prime Video dallo scorso venerdì. La serie animata si basa su un comic scritto da Robert Kirkman, meglio conosciuto per essere anche uno dei co-creatori di The Walking Dead, e illustrato da Ryan Ottley e Cory Walker.

La trama nei fumetti è stata raccontata nel corso di 16 anni e 144 numeri, il che significa che c’è davvero molto materiale da utilizzare per la serie animata, che è un successo strepitoso per Amazon Prime Video, e ha stupito, episodio dopo episodio, sia i critici che il pubblico: su Rotten Tomatoes, Invincible raggiunge una valutazione del 96% per quanto riguarda i punteggi della critica e del 91% per il gradimento da parte del pubblico. Potete recuperare la nostra recensione della serie.

Il suo cast stellare comprende le voci di artisti del calibro di Steven Yeun (Invincible), Mark Hamill (Arthur Rosebaum), Seth Rogen (Allen l’Alieno) e J. K. Simmons (Omni-Man).

Sappiamo già che Invincible è stato rinnovato per altre due stagioni, ma durante un’intervista esclusiva con ScreenRant Kirkman ha dichiarato di avere abbastanza materiale per un numero di nuove stagioni variabile da 5 a 7.

Le dichiarazioni di Robert Kirkman sui progetti per Invincible

Durante l’intervista l’autore ha parlato dei suoi progetti per il futuro di Invincible, affermando che la produzione ha già una tabella di marcia approssimativa i cui punti salienti, come l’inizio e la fine di ogni stagione, sono stati già abbozzati; facendo un rapido calcolo, Kirkman ha detto che tale tabella di marcia dovrebbe coprire

“da cinque a sette stagioni, a seconda. Non è qualcosa che è scolpito nella pietra; potrebbe durare molto più a lungo di così e potrebbe durare molto meno. Chi lo sa? Ma c’è il potenziale per noi di creare 100 stagioni della serie“.

Ovviamente Kirkman scherza quando parla di realizzare altre cento stagioni, ma le sue intenzioni sono chiare.

Inoltre, l’autore ha già in programma altri progetti per il suo Invincible, oltre oltre alla serie animata: nel 2017, Point Gray Pictures e Skybound Entertainment hanno annunciato che avrebbero prodotto un film live-action, di cui Robert Kirkman sarà il produttore, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Seth Rogen ed Evan Goldberg, e Universal Pictures lo distribuirà. Se la visione della serie animata vi ha spinto a voler leggere anche il comic originale a cui si ispira, potete trovare le diverse uscite su Amazon.