Invincible – data di uscita su Amazon Prime Video e nuova clip

Nella tarda serata di ieri, e in concomitanza con il 18° anniversario della serie a fumetti, Amazon Prime Video ha ufficializzato la data di uscita della serie animata di Invincible, la serie supereroistica di Robert Kirkman, pubblicando una nuova clip con immagini inedite.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Invincible – data e modalità di uscita su Amazon Prime Video

Invincible debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 26 marzo con i primi 3 episodi. I restanti 5 episodi della Stagione 1 saranno resi disponibili settimanalmente concludendosi così il prossimo 30 aprile.

Eccovi la clip:

Lo scorso agosto era stato diffuso un character study ufficiale dei protagonisti:

L’immagine accompagnava l’ufficializzazione del cast completo dei doppiatori con i rispettivi ruoli:

Steven Yeun: Invincible (Mark Grayson)

J.K. Simmons: Omni-Man (Nolan Grayson)

Sandra Oh: Deborah Grayson

Khary Payton: Black Samson

Zachary Quinto: Robot

Zazie Beetz: Amber Bennett.

Chris Diamantopolous: Doc Seismic

Walton Goggins: Cecil Steadman.

Grey Griffin: Shrinking Rae & Amanda (Monster Girl as Girl)

Mark Hamill: Art

Gillian Jacobs: Atom Eve

Melise: Dulpi-Kate

Jason Mantzoukas: Rex Splode

Andrew Rannells: William Clockwell

Kevin Michael Richardson: Mauler 1 & Mauler 2 & Monster Girl (as Monster)

Seth Rogen: Allen the Alien

Lauren Cohan: War Woman

Chad Coleman: Martian Man

Michael Cudlitz: Red Rush

Lennie James: Darkwing

Ross Marquand: The Immortal & Aquarius

Sonequa Martin-Green: Green Ghost

La trama

Il giorno del suo 17° compleanno Mark Grayson eredita dal padre Nolan, alias Omni-Man, forza, resistenza sovrumani e la capacità di volo, che crescono con il tempo e l’esperienza, rendendolo ben presto uno dei supereroi più forti di tutta la Terra. Mark decide così di adottare l’identità di Invincible per proteggere la Terra.

Invincible in Italia

In Italia è saldaPress l’editore di Invincible con due edizioni a disposizione: in spillato ed in volume. Ricordiamo anche che la serie è conclusa ed è composta da 144 numeri originali ed è stata scritta da Robert Kirkman, già autore di The Walking Dead.