Invisible Woman: Elizabeth Banks sarà regista e attrice

A quanto pare Elizabeth Banks, nonché la regista del reboot di Charlie’s Angels, è pronta per intraprendere un nuovo progetto cinematografico. Infatti, sembrerebbe che dirigerà e reciterà nella nuova pellicola cinematografica dal titolo Invisible Woman prodotta per la Universal Pictures, mentre la sceneggiatura del nuovo film horror verrà scritta da Erin Cressida Wilson.

Dunque, assisteremo al ritorno dei Mostri della Universal. Infatti, il progetto che vedrà la collaborazione di Elizabeth Banks non sarà l’unico in arrivo. Ricordiamo che nel mese di febbraio 2020 farà il suo debutto Invisible Man, film scritto e diretto da Leigh Whannell e che vedrà Elisabeth Moss nei panni della protagonista. Ma non finisce qui, infatti, insieme ad Invisible Man e ad Invisible Woman, è in produzione anche un’altra pellicola cinematografica, diretta in questo caso da Dexter Fletcher, ossia Renfield. Dunque, come si può constatare, si tratta di una produzione molto ricca.

In ogni caso, non è la prima volta che la Universal si “imbatte” nella realizzazione di una pellicola cinematografica su Invisible Woman, infatti già nel lontano 1940 ne fu realizzata una. Però in quel caso si trattava di uno show dal tono molto leggero che poteva essere considerato tranquillamente un film commedia. In questo caso, con la produzione di un nuovo Invisible Woman che sarà diretto da Banks, sicuramente assisteremo alla realizzazione di un vero e proprio film horror.

Ovviamente, almeno per il momento, non vi sono dettagli inerenti alla trama o che riguardano informazioni di altro genere. Dunque, per saperne di più non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni. In ogni caso, cosa ne pensate di Elizabeth Banks come regista e protagonista del nuovo horror? Se vi va fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.