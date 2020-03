Io Gioco a casa, la nuova iniziativa di beneficienza di Tambù!

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus è sempre in atto ed attuale e molte sono le realtà che si stanno mobilitando sia per promuovere raccolte fondi da destinare alle nostre strutture sanitarie sia per dare un impulso positivo alla necessità di rimanere in casa che vede impegnati in questo atto di consapevolezza i cittadini italiani. In queste ore, Tambù ha deciso di dare vita ad una nuova iniziativa, chiamata Io Gioco a Casa (oppure #IoGiocoACasa).

Il gioco da tavolo, si sa, rappresenta un ottimo modo di passare le proprie giornate accanto ai propri cari, e permette di scoprire la bellezza del divertimento casalingo. Per tanto, dal 11 marzo al 3 aprile, Tambù ha deciso di donare il 10% dei ricavi all’Ospedale Luigi Sacco di Milano per ogni gioco venduto. Come se non bastasse per tutti quegli autori facenti parte del gruppo Tambù che aderiranno all’iniziativa proposta il valore donato raddoppierà, raggiungendo così il 20%.