Noto al panorama mainstream per il ruolo di Saul Goodman in Breaking Bad e nello spinoff Better Call Saul, Bob Odenkirk è stato anche protagonista sul grande schermo di Io sono Nessuno (Nobody), action movie diretto da David Leitch, regista di John Wick e Deadpool 2. Sebbene non sia ancora stato ufficializzato un sequel, i lavori sarebbero già iniziati.

Il sequel di Io sono Nessuno sarebbe già pronto

A dichiararlo è stato proprio David Leitch durante un recente tour promozionale di Bullet Train, altro film da lui diretto: “Sono tutti entusiasti all’idea del sequel di Nobody. Stiamo completando la sceneggiatura e facendo in modo che i lavori procedano spediti. Ci siamo divertiti tutti a girare il primo film, io mi sono divertito, gli attori sono rimasti contenti e gli studios hanno apprezzato i risultati al box-office. Il sequel di farà”.

Io sono Nessuno vede Bob Odenkirk interpretare un ordinario padre di famiglia di nome Hutch Mansell. Dopo che la sua casa viene invasa da ladri che rubano il braccialetto del gatto della figlia, Hutch torna alla sua precedente vita di assassino addestrato dal governo per inseguire i ladri. Si imbatte in un signore della droga russo, Yulian Kuznetsov (Aleksei Serebryakov), e deve unire le forze con il padre agente dell’FBI in pensione, David (Christopher Lloyd), e il fratello Eddie (RZA) per sconfiggere l’organizzazione criminale. Uscito nel 2021, il film ha incassato oltre 150 milioni di dollari al box-office.

Un anno fa Bob Odenkirk è stato vittima di un incidente sul set di Better Call Saul: venne infatti trasportato d’urgenza in ospedale per via di un malore, ma fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Lo spinoff di Breaking Bad, che per molti ha superato anche la serie originale in termini di qualità narrativa, si concluderà il 16 agosto. L’attore ha anche ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame nell’aprile di quest’anno.