Iron Fist – ritorna con una nuova miniserie

Nella tarda serata di ieri, e anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite previste a gennaio negli Stati Uniti, la Marvel ha annunciato il ritorno di Iron Fist con una nuova miniserie di 6 numeri intitolata Iron Fist: Heart of the Dragon.

Iron Fist: Heart of the Dragon – il team creativo

Iron Fist: Heart of the Dragon sarà scritta da veterano Larry Hama (G.I. Joe, Wolverine) con matite di David Wachter (Teenage Mutant Ninja Turtles). Billy Tan invece si occuperà delle copertine.

Eccovi la copertina del primo numero:

Per Larry Hama si tratta di un ritorno su Iron Fist. Il leggendario autore infatti esordì in Marvel proprio disegnando il personaggio nel 1974 su Marvel Premiere #16. Ad Hama si deve la creazione di personaggi come Colleen Wing, Ward Meachum e persino il drago Shou-Lao che Danny Rand affrontò per ottenere i suoi poteri da Pugno d’acciaio.

Iron Fist: Heart of the Dragon – la trama e tavole in anteprima

Protagonista di Iron Fist: Heart of the Dragon sarà ovviamente Danny Rand che dovrà rintracciare e fermare chi sta uccidendo i draghi antichi che alimentano le Città Celesti. Pugno d’Acciaio dovrà affrontare eserciti di zombie, portali mistici, cuori di draghi, alcuni dei guerrieri più letali dell’Universo Marvel mentre il destino di tutto il mondo è in bilico!

Eccovi alcune tavole in anteprima:

Iron Fist – il personaggio e la serie TV

Iron Fist fu creato, esattamente come Shang-Chi, sull’onda del successo avuto in quell’epoca dai film di arti marziali, da Roy Thomas e Gil Kane ed esordì su Marvel Premiere #15 del maggio 1974. Esperto di arti marziali e detentore di una forza mistica, Iron Fist è in grado di concentrare il ki nelle mani chiudendole a pugno, Danny Rand è il protettore della leggendaria città di K’un L’un e l’ultimo di una lunga serie di guerrieri insigniti del potere e del titolo di Iron Fist. Frequente collaboratore di Luke Cage, nel corso della sua vita editoriale il personaggio è stato membro di vari gruppi di supereroi.

Ricordiamo che Iron Fist è stato protagonista anche di una serie TV durata due stagioni all’interno del sottouniverso televisivo Marvel di Netflix. Finn Jones ha interpreta il protagonista Danny Rand.