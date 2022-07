Gli appassionati lettori dei comics Marvel dedicati al Vendicatore Dorato sono avvisati: a novembre la run di Iron Man di Christopher Cantwell avrà fine. Annuncio che non può che esser accompagnato dall’apprezzamento per il lavoro svolto da Cantwell, che spingendo Tony Stark ad affrontare sia avventure cosmiche che dilemmi personali centrali per il personaggio ha consentito di esplorare in modo appassionante una delle figure più complesse del pantheon Marveliano. Durante il San Diego Comic-Con, il ricco panel della Casa delle Idee ha svelato anche questo addio, che sarà onorato con un numero oversize, considerato che Iron Man #25 coinciderà con il numero 650 della numerazione Legacy, traguardo di tutto rispetto.

L’addio di Christopher Cantwell a Iron Man sarà celebrato a novembre con un numero speciale

In attesa di scoprire cosa ci ha riservato Cantwell per il gran finale della sua run, sono state svelate alcune tavole di Iron Man #22, in cui possiamo vedere il Vendicatore Dorato e War Machine affrontare una nuova, gigantesca minaccia.

Dopo aver consentito a Stark di maneggiare nientemeno che la Forza Cosmica diventando un Dio, Cantwell lo ha ricondotto a una dimensione più terrena , portandolo a fare un importante scelta: decidere di sposare Hellcat, alias Patsy Walker, sua spalla e compagna in questa appassionante run. Iron Man #25 sarà un numero celebrativo ricco di contenuti, con un team artistico che oltre a Cantwell e al disegnatore Angel Unzueta, comprenderà Murewa Ayodele e Dotun Akande (che racconteranno una storia in cui Iron Man si metterà in cerca di Thor nelle gelide lande di Niffleheim)e Kurt Busyek e Ben Dewey (che realizzeranno una storia ambientata nel passato di Iron Man, coinvolgendo anche Madame Masque e l’Uomo Radioattivo), che oltre a svelare come si concluderà questo ciclo di Iron Man firmato da Cantwelle mostrerà i presupposti del futuro di Testa di Latta.

Non ci sono molte informazioni per il post-Cantwell per Iron Man, e sembra che sarà proprio Iron Man #25 a dare ai lettori qualche indizio su cosa attenda Tony Stark in futuro, mentre Cantwell si sposterà su un altro personaggio il cui carattere rappresenta una vera sfida per gli sceneggiatori: Namor. Assieme a Pasqual Ferry, Cantwell si occuperà infatti di Namor The Sub-Mariner: Conquered Shores, nuova serie dedicata all’atlantideo del Marvel Universe.