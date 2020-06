Iron Man Mark 1 S.H.Figuarts da Tamashii Nations

Tamashii Nations – società del gruppo Bandai Spirits – in occasione del lancio del nuovo sito dedicato a personaggi tratti dal mondo del cinema e televisione, ripropone una nuova versione dell’iconica armatura Iron Man Mark 1, il primissimo prototipo che Tony Stark costruisce in una grotta durante la prigionia.

Iron Man è il film del 2008 diretto da Jon Favreau che ha dato origine a quello che oggi chiamiamo Marvel CInematic Universe. E’ basato sul personaggio dei fumetti creato da Marvel Comics Iron Man, ed è interpretato sul grande schermo da Robert Downey Jr. Nella pellicola il miliardario e brillante scienziato Tony Stark, dopo essere stato rapito da un gruppo terroristico e portato nel deserto, costruisce una rudimentale armatura in grado di sbaragliare l’intera base permettendogli inoltre di fuggire ed essere soccorso. L’armatura prende il nome di Mark 1 ed è solo la prima che consentirà a Tony di reagire e diventare il supereroe Iron Man.

La figure, che appartiene alla linea S.H. Figuarts, è solo l’ultima di una lunghissima serie che vanta tra le numerose licenze anche un corposo numero di personaggi tratti dal mondo Marvel. La Mark 1 sarà dotata di un corpo totalmente articolato e un discreto numero di accessori intercambiabili e parti opzionali come le fiamme che sarà possibile agganciare ai due lanciafiamme oppure l’effetto che simula la propulsione per la spinta in volo. La Mark 1 sarà ovviamente compatibile con la Hall of Armor (venduta separatamente) che per essere esposta potrà far affidamento su un volto di Tony Stark removibile dalla parte della testa mostrandosi quindi anche con l’elmo vuoto. Sicuramente tra le varie armature questo modello in particolare è dotato di un maggior numero di dettagli, possiamo infatti osservare una moltitudine di minuziosi ingranaggi, cinghie, componenti meccaniche a vista e una magnifica colorazione metallica impreziosita da una serie di imperfezioni (volute) nel rilievo delle varie placche che ne aumentano il realismo.

Iron Man Mark 1 S.H. Figuarts “Birth of Iron Man” Edition sarà disponibile in Giappone dal mese di Ottobre 2020 (e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group) al prezzo di 9.900 Yen