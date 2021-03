Iron Man Mark 1 – S.H.Figuarts di Tamashii Nations: Recensione

Continuano le nuove uscite di Tamashii Nations dedicate ai super eroi del Marvel Cinematic Universe. Nella recensione di oggi andremo ad analizzare la prima armatura grezza (nominata Mark 1) costruita da Tony Stark mentre era tenuto prigioniero da dei terroristi. Il prodotto fa parte di una doppia uscita chiamata “Birth of Iron Man Edition” che comprende oltre alla Iron Man Mark 1, l’action figure di Tony Stark tratte entrambe dal primo film di Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr.

Il personaggio

Tony Stark è un imprenditore miliardario e geniale inventore, dopo essere sopravvissuto a un attentato terroristico, viene rapito e costretto a fabbricare un’arma devastante. Durante la prigionia grazie all’aiuto di Yinsen (un fisico rapito dai terroristi come Tony), costruisce un’armatura rudimentale (la mark 1) per evadere e far esplodere il villaggio dei terroristi. Tornato a casa, Tony, sfruttando la sua intelligenza, crea una nuova e futuristica armatura e s’impegnerà a proteggere il mondo e difendere i più deboli diventando Iron Man.

Confezione e Blister

La confezione mostra sul frontespizio un’immagine della figure, ma senza il classico blister trasparente frontale che ci permette di intravedere il personaggio prima di aprire il tutto. Frontalmente quindi abbiamo l’immagine della figure intera nella parte centrale e i vari loghi Marvel, Iron Man, Tamashii Nations e Bandai Spirits distribuiti nella parte bassa. Sul retro possiamo apprezzare alcune fotografie che ritraggono la figure in svariate pose insieme ai vari contenuti aggiuntivi che troveremo all’interno di essa e che possiamo utilizzare. All’interno troveremo solamente un blister, realizzato in plastica trasparente e dentro si esso è alloggiata la Mark 1, una coppia di mani, degli occhi da mettere sotto il casco, due effetti di fiamma per il lanciafiamme e una base con due effetti di fuoco per simulare il decollo in volo dell’armatura.

Il prodotto

Una volta con il prodotto in mano, ci rendiamo subito conto dal peso la Mark 1 è completamente prodotta in plastica senza nessun pezzo in metallo di qualsiasi genere. L’action figure è alta circa 16 cm, ovviamente in linea con le altre produzioni del franchise MCU, permettendo esposizioni di gruppo veramente d’effetto. Buone anche le articolazioni anche se non consigliamo di esagerare troppo per non sforzare gli snodi, in modo da andare a provocare qualche rottura accidentale per far raggiungere al personaggio delle pose estreme non necessarie per l’esposizione. Le parti opzionali s’incastrano senza particolare fatica e non si sganciano posandole in vari modi.

La nostra video recensione

Conclusioni

In conclusione questa figure di Iron Man Mark 1 tratta dal film Iron Man ci ha divertito veramente tanto e riteniamo che possa essere acquistata sia che abbiate tutte le altre uscite del personaggio ma anche singolarmente. Anche il fan più esigente non ne rimarrà assolutamente deluso e nonostante le piccole dimensioni l’armatura, riesce a rappresentare molto bene il personaggio del lungometraggio e la cura dei dettagli è altissima in tutti i suoi particolari. Iron Man Mark 1 S.H. Figuarts è attualmente disponibile a un prezzo indicativo di 129,99 €, Tamashii Nations è distribuita in Italia da Cosmic Group.

Prima di terminare questa bella e simpatica recensione v’invitiamo a seguire il nostro canale Youtube dove potete trovare tantissimi video dedicati al mondo delle figure. E senza dimenticare il doppio appuntamento mensile ogni secondo e quarto lunedì del mese con il format Action Figure Show condotto da Matteo e Alex dalle 21.30 sul canale Twitch di Cultura Pop.