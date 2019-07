Iron Man Mark VII Maquette prodotta da Sideshow

Sideshow è orgogliosa di presentare la sua nuova statua dedicata al Genio, Playboy, Filantropo Tony Stark direttamente dal film The Avengers

Sideshow è orgogliosa di presentare la sua nuova statua dedicata al Genio, Playboy, Filantropo Tony Stark direttamente dal film The Avengers dove il gruppo di Supereroi si scontrava con gli alieni Chitauri nel centro di New York City. La Statua, che sarà alta ben 53 cm rappresenta l’armatura denominata Mark VII che si vede per tutta la durata della battaglia finale.

Iron Man è il personaggio Marvel interpretato da Robert Downey Jr. rilanciato nel 2008 grazie alla pellicola dedicata e alle svariate apparizioni nei sequel e negli altri film del Marvel Cinematic Universe. Durante il decennio in cui ci ha accompagnato abbiamo assistito all’ apparizione di quasi oltre 50 armature senza contare quelle di War Machine.

In questa statica il personaggio è ritratto in piena azione durante lo scontro finale mentre uscendo da una esplosione sta lanciando uno dei suoi missili dall’avambraccio. La Maquette Iron Man Mark VII presenta alcune chicche che faranno impazzire di gioia i collezionisti come tutta una serie di led inseriti all’interno della statua partendo dal reattore, occhi e repulsori. La base, che rappresenta una esplosione, si potrà accendere in modo tale da illuminare la nuvola di fumo, il repulsore degli stivali di Iron Man e l’effetto del lancio del missile dal suo braccio sinistro, creando una scena a dir poco epica da poter esporre e ammirare ogni giorno.

Iron Man Mark VII è in preordine su Sideshow.com al prezzo di 795$. Date le caratteristiche andrà presto Sold-Out quindi se volete farla vostra dateci dentro che avete tempo fino a Marzo 2020 per racimolare il gruzzolo necessario per portarvela a casa. Non dimenticate inoltre che Sideshow fornisce un servizio di pagamento rateizzato che vi permetterà di creare un piano di spesa fino al saldo finale con il quale la statua vi verrà spedita.