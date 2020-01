Iron Studios presenta le sue statue BDS da Spider-Man: Far From Home

Iron Studios annuncia i preordini per sei nuove statue tratte dal film (che ha chiuso la saga dell’infinito del MCU) campione d’incassi Spider-Man: Far From Home. Le statuette, appartenenti alla linea BDS (Battle Diorama Series), ritraggono i personaggi di Spider-Man (Upgraded Suit), Night Monkey, Mysterio, Molten Man, Maria Hill e per finire Nick Fury in scala 1/10 con dettagli incredibili anche in questa forma ridotta. Tutti questi prodotti sono il frutto di un meticoloso studio dell’azienda che riesce a riproporre particolari e volti davvero verosimili alle controparti da cui sono ispirati a prezzi davvero interessanti. Andiamo quindi a vederli nel dettaglio.

La pacifica vacanza in Europa di Peter Parker prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo chiedendogli di collaborare a fermare gli Elementali, esseri mitologici intenzionati a devastare il continente. In Spider-Man: Far From Home vedremo Peter Parker alle prese con una nuova avventura ambientata per la maggior parte del tempo fuori da New York con pericoli provenienti da un altro universo.

Night Monkey

Altro non è che la versione in incognito (chiamata anche Stealth Suit prima del rilascio del film) del costume di Spider-Man. Non potendosi mostrare a Venezia con il costume canonico per non destare sospetti, assieme agli agenti dello S.H.I.E.L.D. decide di entrare in azione con questo particolare costume total black. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 26 cm. Ritrae il nostro eroe nel pieno della lotta contro l’elementale chiamato Molten Man e pertanto anche la basetta è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questo nemico. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Molten Man

Il temibile elementale Molten Man trae forza ed energia dai metalli assorbiti e fusi. Un concentrato di furia lavica pronta a scagliarsi contro il pianeta. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 26 cm e dal peso di quasi 5 kg. Ritrae il “mostro” mentre fuoriesce dal pavimento nel pieno della lotta contro Night Monkey e Mysterio. La statua è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questo scenario. Prezzo 191€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Mysterio

Quentin Beck a.k.a. Mysterio è l’eroe proveniente da un altro universo che si propone di aiutare il pianeta terra contro la forza degli elementali. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 26 cm. Ritrae “l’eroe” mentre fuoriesce dal suo fumo verde nel pieno della lotta contro contro l’elementale chiamato Molten Man. La statua è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questo scenario ed è dotata inoltre di luci a led. Prezzo 163€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Spider-Man (Uprgraded Suit)

Questo costume, frutto della tecnologia Stark e delle capacità di Peter, è l’ultimo costume indossato nel film. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 30 cm. Ritrae Spider-Man nelle scene finali mentre slanciandosi nel vuoto si prepara a lanciare una delle sue ragnatele. La statua è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questo scenario. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Maria Hill

Personaggio ricorrente nei film del MCU apparsa anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. viene ritratta in una delle scene finali del film. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 20 cm. Ritrae Maria Hill pronta a lanciare un missile con il suo lancia-razzi. La statua è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questa scena. Prezzo 97€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Nick Fury

Personaggio ricorrente nei film del MCU apparso anche nella serie Agents of S.H.I.E.L.D. è (secondo noi) il vero legante di questo universo narrativo, viene ritratta in una delle scene finali del film. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano, la statuetta sarà alta circa 20 cm. Ritrae Nick Fury mentre impugna la sua pistola pronto a difendersi dal nemico. La statua è decorata da elementi che riprendono le caratteristiche di questa scena. Prezzo 97€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.