Iron Studios presenta le sue statue BDS da Spider-Man: Un Nuovo Universo

Iron Studios annuncia i preordini per quattro nuove statue tratte dal film di animazione campione d’incassi Spider-Man: Un nuovo universo. Le statuette, appartenenti alla linea BDS (Battle Diorama Series), ritraggono i personaggi di Miles Morales, Spider-Man (Peter B. Parker), Gwen Stacy e il duo composto da Noir più Spider-Ham in scala 1/10 con dettagli incredibili anche in questa scala ridotta. Andiamo quindi a vederli nel dettaglio.

Miles Morales

Il protagonista del film viene ritratto in una posa in volo con il suo costume nero. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano la statuetta sarà alta (compresa di basetta) 21 cm. Particolarità di queste uscite sono le basette nelle quali sono stati impressi dei baloon fumettistici raffiguranti vari suoni onomatopeici tipici dei comics americani. Miles Morales BDS 1/10 sarà dotata inoltre di una testa alternativa senza maschera. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Spider-Man (Peter B. Parker)

Il co-protagonista del film viene ritratto in una posa in volo con il suo classico costume rosso e blu. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano la statuetta sarà alta (compresa di basetta) 21 cm. Particolarità di queste uscite sono le basette nelle quali sono stati impressi dei baloon fumettistici raffiguranti vari suoni onomatopeici tipici dei comics americani. Peter B. Parker BDS 1/10 sarà dotata inoltre di una testa alternativa senza maschera. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Noir and Spider-Ham

Questi due co-protagonisti del film vengono ritratti in una posa statica appesi ad un trespolo. Spider-Ham sta sulle spalle di Noir con un martello stile cartoon. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano la statuetta sarà alta (compresa di basetta) 27 cm. Particolarità di queste uscite sono le basette nelle quali sono stati impressi dei baloon fumettistici raffiguranti vari suoni onomatopeici tipici dei comics americani. Noir and Spider-Ham BDS 1/10 non sarà dotata di teste alternative in quanto questi due personaggi non si mostrano mai a volto scoperto nel film. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.

Gwen Stacy

La co-protagonista del film viene ritratti in una posa statica appoggiata al suolo. Gwen Stacy viene rappresentata con il suo classico costume bianco e rosa. Realizzata in resina e completamente dipinta a mano la statuetta sarà alta (compresa di basetta) 16 cm. Particolarità di queste uscite sono le basette nelle quali sono stati impressi dei baloon fumettistici raffiguranti vari suoni onomatopeici tipici dei comics americani. Gwen Stacy BDS 1/10 sarà dotata di una testa alternative rappresentante il personaggio a volto scoperto. Prezzo 116€ ed uscita prevista per il mese di Giugno 2020.