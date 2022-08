Riri Williams, la futura protagonista di Ironheart, non ha ancora iniziato la sua vita da supereroina del Marvel Cinematic Universe, eppure i fan del franchise cominciano a vedere comparire le prime indiscrezioni sulla futura serie dedicata alla designata erede di Tony Stark. Dopo che Just Jared ha mostrato nelle scorse la prima immagine dell’armatura di Riri Williams in Ironheart, ecco comparire online un’altra golosa anticipazione: la prima immagine di The Hood, il villain di Ironheart.

Su Twitter compare la prima immagine del villain di Ironheart, la futura serie del Marvel Cinematic Universe dedicata a Riri Williams

Ironheart farà il suo esordio in Wakanda Forerver, uno degli ultimi capitoli della discussa Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ma è già stato tratteggiato il suo futuro. Come confermato dai Marvel Studios al San Diego Comic-Con, nella Fase Cinque del franchise avremo modo di vedere Riri protagonista assoluta della sua serie, Ironheart, e possiamo aspettarci un suo ruolo importante anche in Armor Wars, al fianco di Rudy Rhodes, alias War Machine.

Le riprese di Ironheart sono iniziate lo scorso maggio a Chicago, e la serie si concentrerà sulla costruzione dell’armatura di Riri, scelta che arriva dopo gli eventi vissuti dalla ragazza in Wakanda Forever. Negli scorsi mesi era stato annunciato che il villain della serie sarebbe stato interpretato da Anthony Ramos, ma solo in queste ore è emersa la prima immagine del suo personaggio, The Hood.

BREAKING: First look at Anthony Ramos as The Hood in #Ironheart ! pic.twitter.com/1zsfhTF0zO — Ironheart News ‎ (@ironhnews) August 8, 2022

Pur mancando una conferma ufficiale del villain interpretato da Ramos, il look visto in queste immagini ricorda fortemente quello di Parker Robbins, alias The Hood, che nei comics della Casa delle Idee è un piccolo criminale di New York che, in seguito a un incontro con un demone Nisanti ottiene i suoi poteri rubandogli stivali e mantello.

Curiosamente, tra Riri Williams e The Hood nei fumetti non sono presenti incontri particolarmente degni di nota, cosa che rende questa scelta del villain per Ironheart abbastanza curiosa. La carriera fumettistica di The Hood lo renderebbe più affine agli urban heroes marveliani, come Daredevil, mentre sin dal suo esordio Riri è stata posta davanti a criminali di un livello superiore. Sarà interessante vedere come sarà utilizzato in Ironheart un personaggio come The Hood.

