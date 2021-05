Isekai Museum: la mostra dedicata agli anime isekai

In Giappone sta per aprire una mostra dal titolo che non lascia alcun dubbio sui temi trattati. La mostra si chiama infatti Isekai Museum ed è dedicata al mondo degli anime isekai, ovvero quel genere di storie in cui il protagonista, di solito dopo la morte, rinasce o viene trasportato in un altro mondo, nella maggior parte dei casi fantasy. La mostra si prospetta incredibile, con storyboard, animazioni chiave e artwork delle serie anime Re:Zero – Starting Life in Another World, Overlord , Konosuba! – This Wonderful World e The Saga of Tanya the Evil.

Dove si tiene la mostra? Il luogo scelto non poteva essere che il Museo della Cultura di Kadokawa e rimarrà aperta dal 17 luglio al 26 settembre. L’account YouTube ufficiale di The Kadokawa Anime ha pubblicato per l’occasione un video promozionale che evidenzia i personaggi principali di ciascuna serie:

Per promuovere la mostra, il sito ufficiale ha lanciato un quiz per testare le tue conoscenze sui quattro anime. Il quiz si divide in 3 livelli. Il primo, per principianti, è stato aperto il 1° maggio; i quiz di livello intermedio e avanzato verranno invece lanciati rispettivamente il 5 giugno e il 3 luglio. Ogni quiz è composto da 100 domande in totale, mentre le singole serie ne hanno 25. Le persone che ottengono un punteggio perfetto nei quiz di livello principiante parteciperanno a un sorteggio per vincere un badge originale che riconosce la loro esperienza.

Qualche informazione in più sugli anime presenti nell’Isekai Museum

Re:Zero – Starting Life in Another World (Re: zero kara hajimeru isekai seikatsu) nasce come serie di light novel scritte da Tappei Nagatsuki e illustrate da Shin’ichirō Ōtsuka. Le light novel sono state poi adattate in una serie manga, pubblicata in Giappone da Media Factory, sotto l’etichetta MF Bunko J e, in seguito, Media Factory e Square Enix hanno iniziato la serializzazione di alcuni manga inediti dal 2014 al 2019. In Italia sia le light novel che i manga sono pubblicati dalla J-POP. Le light novel hanno poi ispirato un adattamento anime disponibile in Italia su Crunchyroll. Tutt’ora è in corso la seconda stagione.

Kugane Maruyama e so-bin sono i creatori della serie di light novel di Overlord, pubblicata da Enterbrain a partire da luglio 2012. Hugin Miyama si è occupato dell’adattamento manga serializzato su Monthly Comp Ace di Kadokawa Shoten. In Italia la light novel e il manga sono pubblicati dalla J-POP. L’adattamento anime è stato prodotto da Madhouse, è stato trasmesso in Giappone in tre stagioni tra il 7 luglio 2015 e il 2 ottobre 2018 mentre in Italia è stato acquistato da Yamato Video.

Konosuba! – This Wonderful World è una serie di light novel scritta da Natsume Akatsuki e illustrata da Kurone Mishima, edita da Kadokawa Shoten. Anche in questo caso la serie è stata seguita da un adattamento manga a opera di Masahito Watari serializzato sul Monthly Dragon Age di Fujimi Shobō. In Italia il manga è in corso di pubblicazione per la Planet Manga. Per quanto riguarda l’anime è stato prodotto prodotto da Studio Deen, che ne ha trasmesse le due stagioni in Giappone tra il 13 gennaio 2016 e il 15 marzo 2017. L’anime è stato seguito da un film animato distribuito nel 2019. In Italia l’anime rimane inedito.

Anche Saga of Tanya the Evil nasce come serie di light novel di genere fantasy scritta da Carlo Zen e illustrata da Shinobu Shinotsuki, edita da Enterbrain da ottobre 2013. Anche in questo caso è stata la Kadokawa Shoten che ne ha pubblicato un adattamento manga nel 2016, il quale però rimane inedito in Italia. Invece, l’anime, prodotto da NUT, e trasmesso in Giappone tra il 6 gennaio e il 31 marzo 2017 è disponibile nel nostro paese su Crunchyroll.

Ricordo infine che Konosuba, Overlord, Re:Zero – Starting Life in Another World, Saga of Tanya the Evil, insieme a The Rising of the Shield Hero e Cautious Hero sono stati protagonisti di un anime crossover intitolato Isekai Quartet. I protagonisti dell’anime, creato dalla Kadokawa Corporation sono disegnati in stile chibi. L’anime però rimane inedito in Italia.

Se ti piace il genere isekai ti consiglio di iniziare a leggere la light novel di Re:Zero – Starting Life in Another World disponibile su Amazon.